Bygma lukker ”hvid plet” på landkortet: Åbner afdeling i Thisted

THISTED:Bygma, den danske ejede byggemateriale-koncern, retter nu blikket mod Thisted og gør klar til at opføre en tømmerhandel og logistikcenter på Bødkervej 16 i Tilsted.

Den nye forretning, som ventes at stå færdig medio 2022, skal omfatte en håndværkerbutik, drive-in-hal og et stort overdækket areal mellem de to. Desuden etableres en logistikplads med kørselskontor samt to bulkhaller.

3 Sådan kommer hovedindgangen til at tage sig ud.

Bygma har i øjeblikket 60 afdelinger i Danmark, fremgår det af en pressemeddelelse fra koncernen.

- Når vi starter forretning netop i Thy, er det fordi egnen er kendetegnet ved stor virkelyst og en stærk drivkraft. Området har hidtil været en ”hvid plet” på landkortet, siger adm. direktør Klaus Hadsbjerg, Bygma A/S med henvisning til placeringen af Bygmas øvrige afdelinger i Danmark.

Med den nye afdeling i Tilsted satser koncernen på at nå ud til håndværkskunder i et stort geografisk område i det nordvestlige hjørne af Danmark.

- Bygma har en fokuseret strategi og et tydeligt koncept rettet mod det professionelle segment. Vi ønsker kontinuerligt at videreudvikle forretningen gennem både organisk vækst og opkøb, og nu har vi valgt at starte et helt nyt ”green-field” projekt i Thisted, siger Klaus Hadsbjerg.

Regionsdirektør Hans Andersen bliver overordnet ansvarlig for Bygma Thisted.

- Vi lægger vægt på den lokale forankring og glæder os til et tæt samarbejde med entreprenører og håndværksmestre i regionen, siger Hans Andersen og tilføjer, at afdelingen i kraft af sit eget logistikcenter effektiviserer leverancerne og derfor hurtigt kan nå ud til kunderne.

Bygma lægger stor vægt på den lokale forankring, siger regionsdirektør Hans Andersen, Bygma

Niels Jørgen Pedersen (V), formand for Thisted kommunens arbejdsmarkeds-, erhvervs- og kulturudvalg, glæder sig over at Bygma etablerer distribution ud af Thisted.

- Vores store opland får lettere tilgang til byggematerialer, og vi går gerne i dialog omkring lokal arbejdskraft til den nye forretning, siger Niels Jørgen Pedersen og understreger, at Thisted Kommune har en målsætning om at være kendt som en erhvervsvenlig kommune.

- Vi er stolte over at kunne tiltrække en stor virksomhed som Bygma, siger han.

- Vi handler hurtigt omkring både byggetilladelser og lokalplaner og glæder os til et frugtbart samarbejde med Bygma, siger teknisk direktør Mogens Kruse Andersen, Thisted Kommune.

Bygma er grundlagt i 1952 og Bygma Gruppen A/S har omkring 100 forretningsenheder i Norden, beskæftiger cirka 2400 medarbejdere og omsætter årligt for mere end otte milliarder kroner.