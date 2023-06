Byklyngen klar med plan: Nu skal der findes penge til alle projekterne

HURUP:Nye stier og veje, der kan binde byen bedre sammen. Et grønnere Hurup. Og initiativer for bosætning, udvikling af området omkring skolen og Huruphallerne - og af kultur- og handelslivet i Hurup.

Det er nogle af overskrifterne for den udviklingsplan, som er ved at være færdig efter et lille års arbejde i udviklingsprojektet ved navn Byklyngen Hurup Thy.

Projektet blev sat i værk i foråret sidste år på initiativ af Hurup Handelsstandsforening og officielt sparket i gang med et borgermøde 3. september 2022. Med Trine Møller som projektleder og Knud Aarup Kappel som byarkitektonisk rådgiver har seks styregrupper siden arbejdet med ligeså mange udviklingstemaer. Nu er en foreløbig version af udviklingsplanen - en "pixiudgave" - klar til at blive præsenteret, når Byklyngen Hurup Thy 19. juni holder generalforsamling.

Kunsthal og højskole

Herefter skal der søges penge til at planerne - eller i hvert fald nogle af dem - kan blive ført ud i livet. Men der er allerede blevet plukket to "lavthængende frugter" i form af et par delprojekter, som er på vej til at blive realiseret.

Et af dem er Kunsthallen Jens, et nyt udstillingssted i en tidligere butiksejendom tæt på det sted i Bredgade, hvor billedkunstneren Jens Søndergaard havde sit barndomshjem.

- Vi har ikke fået den finansiering, vi havde håbet på. Men takket være en donation fra Hurup Handelstandsforening kan kunsthallen holde åbent hen over sommeren, fortæller Knud Aarup Kappel.

En ny sommerhøjskole er et andet konkret projekt som følge af arbejdet. Sommerhøjskolen holder 19.-23. juni sit første kursus i samarbejde med Folkeuniversitetet i Thisted Kommune, Hotel Thinggaard og lokale aktører.

En række træer spreder deres kroner ud over gågaden i Hurup. Men andre dele af byen skal "begrønnes" ifølge byklyngeprojektet. Arkivfoto: Martin Damgård

En tredje lavthængende frugt havde Byklyngen Hurup Thy håbet at få i kurven her inden sommer. Det handler om en stor, cirkelrund bænk rundt om et ahorntræ på en plæne syd for Hurup Skole, kendt som Cirkuspladsen. Projektet er udviklet sammen med skolens elevråd.

- Det skal være en bænk til både undervisning og et møde- og hæng ud-sted, som skal være åbent for alle. Men det blev dyrere, end vi troede, og vi har ikke umiddelbart kunnet skaffe finansiering, fortæller Knud Aarup Kappel.

Den grønne bølge

I en noget større skala har byklyngeforeningen en fondsansøgning ude til et delprojekt, som handler om "begrønning" af Hurup.

- Vi kalder det også "den grønne bølge" - at Hurup med træplantning skal blive en væsentlig mere grøn by. Når vejret bliver til det, tyvstarter vi lidt med genplantning af en højt elsket tjørn, der stod ved jernbaneoverskæringen, men som blæste om i en snestorm i december.

Lokale folk står for indkøb af tjørnen, og for at plante den og lave belægning.

- Det er en lillebitte ting. Men hvis vi får fondsmidlerne hjem, vil der i samarbejde med Thisted Kommune bliver plantet omfattende og synligt forskellige steder i byen, siger Knud Aarup Kappel.

Knud Aarup Kappel ved stationsbygningen i Hurup, der er stillet til rådighed for byudviklingsarbjdet. Arkivfoto: Martin Damgård

Han er studielektor på arkitektskolen i København og samtidig indehaver af tegnestuen Atelier for Byers Rum, som arbejder med byfornyelse, især i mindre bysamfund rundt om i landet. Men Hurup betyder noget særligt for Knud Aarup Kappel, der voksede op i Ettrup nordvest for byen.

- Det er relevant og spændende, også fordi det er min hjemegn. Og så er der med projektet her ansatser til en ny måde at lave byudvikling på, fordi det er finansieret lokalt. Det giver umiddelbart et andet engagement, siger han.

Utålmodige thyboere

- Men folk har også en forventning om, at der skal ske noget. Jeg kender thyboerne som utålmodige mennesker, og den utålmodighed har vi mødt. En forventning om, at de midler, der er blevet samlet ind, faktisk bliver brugt på konkrete projekter.

Men fokus er på at lave et solidt materiale som baggrund for kommende fondsansøgninger og for det videre arbejde sammen med kommunen, understreger Knud Aarup Kappel.

Han vil - når udviklingsplanen er færdig i sin endelige form - fortsat være tilknyttet projektet på sidelinjen. Men det bliver projektleder Trine Møller, der skal stå i spidsen for arbejdet med fondsanøgninger til realisering af planerne.