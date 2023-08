Café knoklede på for at forkæle trætte brandfolk

Siden tirsdag har adskillige brandfolk og andre knoklet i døgndrift for bekæmpe branden, der opstod i Nationalpark Thy og har efterladt sig et langt, sort spor gennem landskabet.

Indsatsen har involveret adskillige brandstationer under Falck og Nordjyllands Beredskab samt Beredskabsstyrelsen Nordjylland for ikke at glemme Politihjemmeværnet, Midt- og Vestjyllands Politi samt Naturstyrelsen.

Dén indsats er blevet bemærket i lokalområdet. Blandt andet på Café Nytorv i Thisted. Her besluttede de fredag at give lidt tilbage:

- Min datter havde bagt pizzasnegle og mødte en fra Beredskabsstyrelsen, som sagde, at sådan én kunne han virkelig godt spise. Vi havde så begge fri fredag - inden jeg skulle møde klokken 20 - og så besluttede vi os sammen med personalet på caféen for at bage til dem, der yder en stor indsats, fortæller Anna Bára Eysturtún, der driver Café Nytorv.

Således brugte hun og datteren Hafdis Ýr Eysturtún en del timer fredag på at bage pizzasnegle og drømmekage. Planen var at tage ud til nationalparken med lækkerierne, men bagningen tog for lang tid. Derfor blev de afleveret hos Beredskabsstyrelsen i Thisted.

- En del af dem kommer ofte her på caféen og hygger sig. Men denne uge var de jo bare væk. Det er unge mennesker, som har klaret det så godt derude og i mange timer. Så vi syntes, at de skulle forkæles. Jeg ved, hvor hårdt det kan være under sådan en indsats, siger Anna Eysturtún. Hun har selv været frivillig i beredskabet i Island, hvor hun stammer fra.

En del af folkene fra Beredskabsstyrelsen var netop vendt hjem fra arbejdet i nationalparken og nåede end ikke et bad, inden de kastede sig over kage og pizzasnegle, fortæller Anna Eysturtún:

- De skal vide, at deres indsats betyder rigtig meget. Måske også mere, end mange tror. Det er rart at vide, at de er der, hvis der sker noget, siger Anna Eysturtún med en venlig tanke til alle, der er en del af beredskabet.

Det øvrige personale på Café Nytorv tog også en ekstra tørn med eksempelvis indkøb, opvask eller passe baren. Som en lille sidegevinst fik caféen testet sin nye ovn.

- Vi har været ved at renovere køkken de seneste uger, og det var faktisk først i forgårs, at vi fik sat ovnen til, fortæller Anna Eysturtún. Den virker, kan hun nu konstatere.