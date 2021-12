Cafe opgiver stor markering af nytåret: Festen er udskudt til næste år

THISTED:Det skulle have været årets fest.

Karsten og Anke Gruchot Olandersen, indehavere af Café, Restaurant og Steakhouse Amalie på Storetorv, havde for første gang arrangeret stor nytårsfest på restauranten, og der var lagt op til et brag med live-musik, champagnesprøjt og kransekage.

Men som følge af de seneste coronarestriktioner er de nu nødsaget til at aflyse hele balladen.

- Det er trist, for vi havde selv glædet os, og vores personale havde også glædet sig til at komme på arbejde den dag, fortæller Anke Gruchot Olandersen.

De er ikke de eneste restauratører, der i disse tider må indrette sig efter endnu en omgang coronarestriktioner.

Efter søndag 19. december har alle serveringssteder været pålagt en lukketid, der hedder kl. 23, og efter kl. 22 må der ikke længere udskænkes alkohol.

Ydermere skal gæster og personale bære mundbind, når de færdes rundt i restauranten, og der er igen indført krav om, at der skal afsættes to kvadratmeter gulvplads pr. gæst.

- Vi er efterhånden vandt til at navigere i de forskellige restriktioner, der kommer og går, men det ærgrer os, at vi ikke kan gennemføre nytårsfesten som planlagt, siger hun.

Indehaverne ville gerne skubbe lidt til de rammer, mange mennesker har omkring fejringen af højtider som jul og nytår.

- Vi ved, at mange i Thy har helt faste traditioner, når det kommer til nytårsfejringen. Det ville vi gerne udfordre lidt ved at invitere på nytårsfest i restauranten, siger Anke Gruchot Olandersen og fortsætter:

- På den måde kunne gæsterne komme ud og få en festlig nytårsaften, uden at skulle tænke på alle de praktiske ting med planlægning, madlavning og opvask.

Men skulle man få lyst til at prøve en anderledes nytårsaften, så er der håb - selvom det først bliver til næste nytårsaften.

- Vi har fået rigtig mange tilkendegivelser på, at det var ærgerligt, at vi måtte aflyse, men flere har også sagt, at de er klar, hvis vi holder noget næste år, og det har vi helt sikkert planer om, siger Anke Gruchot Olandersen.

Indtil da holder Cafe, Restaurant & Steakhouse Amalie åbent som normalt hver dag henover jul og nytår, kun med undtagelse af 24. december.

Med mindre, der altså kommer nye restriktioner til i de kommende dage:

- Det er ikke nemt. Selvom vi lige nu har besluttet at holde åbent, så er det meget usikkert det hele. Vi holder vejret, hver gang der bliver annonceret et nyt pressemøde, siger Anke Gruchot Olandersen og fortsætter:

- Der er stor usikkerhed, både for os og kunderne. Vi ser fødselsdage, guldbryllupper, julefrokoster og andre arrangementer blive aflyst på stribe. Vi kan mærke, at kunderne, især de ældre mennesker, bliver mere utrygge ved at komme ud og holde fest.