Camp'en skubbede gang i musikken for Signe

HURUP:Signe har altid været vild med musik. Men som barn var hun ikke kommet i gang med selv at spille - ikke før hun som 14-årig kom med på den sommerlejr ved navn Musikcamp, der det år blev holdt i Hurup for første gang.

Det er otte år siden nu. I sommer blev Signe - med efternavnet Stüker - student fra Thisted Gymnasium. Her havde hun musik på højt niveau, og i disse dage er hun med til at lede årets udgave af Musikcamp på Musikskolen i Thys afdeling i Hurup.

65 børn er med på den todages lejr i år, hvor de får undervisning af unge, der enten er i gang med en eller anden musikuddannelse - elle bare er vilde med at spille eller synge.

Dengang for otte år siden fik Signe undervisning af bl. a. den kun to år ældre Laura Gade fra Hurup. Nu deler de to rollen som projektledere for Musikcampen i Hurup.

20-årige Signe Stüker (til venstre) og 22-årige Laura Gade deles i år om rollen som projektledere for Musikcamp i Hurup. På den allerførste lejr i Hurup, for otte år siden, var Laura instruktør for Signe.

- Jeg havde haft musik i skolen, og jeg tror også, at jeg havde planer om at starte på musikskolen. Men det var Musikcamp, der skubbede mig i gang. Så det var et rigtig godt skub, jeg fik dengang, fortæller Signe Stüker.

Kommer med god energi

Det fede ved Musikcampen er, ifølge hende, at musikskolens "gamle" lærere her er skiftet ud med nogle frivillige, der er tæt på at være jævnaldrende med børnene.

- De kommer med god energi, og de kommer her fordi de synes det er sjovt. Og vi kan lege med børnene, og vil meget gerne lege med dem. Vi er egentlig meget på bølgelængde, selv om der er en aldersforskel. Og så spiller vi radiohits, fortæller hun.

Det er ikke noget krav, at instruktørerne har en musikuddannelse eller har prøvet at undervise før:

- Vi vægter i ligeså høj grad, at man vil det. Og mange af børnene har aldrig haft et instrument i hånden før, så der skal heller ikke så meget til, siger Laura Gade.

Overalt på musikskolen i Hurup bliver der spillet og sunget.

Med 40 instruktører til de 65 børn er det lige før, at deltagerne kan få undervisning én til én, påpeger hun. Mange af instruktørerne er i øvrigt rejst langt for at være med, for mens børnene for de flestes vedkommende er fra Thy og nærmeste opland, så kommer instruktørerne så at sige fra hele landet.

En af dem er 17-årige Elias Heebøll fra Aarhus, der lige har gået et år på musikefterskole i Klejstrup - sammen med blandt andet Freja Stüker - lillesøster til Signe - der gennem flere år har været instruktør på Musikcampen i Hurup:

På opfordring fra efterskolekammeraten Freja Stüker har 17-årige Elias Heebøll taget turen fra Aarhus til Hurup for at være frivillig instruktør. Her er han sammen med ni-årige Noah Holm fra Klitmøller.

- Hun inviterede mig og flere andre fra efterskolen til at komme her. Jeg har aldrig prøvet at formidle musikken før, så jeg lærer også noget nyt, fortæller Elias, der efter sommerferien skal starte i gymnasiet.

Torsdag formiddag var han i gang med at instruere ni-årige Noah Holm fra Klitmøller Friskole, der sad ved trommerne i et de første bands, som blev dannet på campen.

- Jeg har spillet trommer i ni måneder og har haft en lærer fra musikskolen. Nu er jeg jo lige kommet her, men jeg har allerede lært noget nyt, fortæller Noah.

Med de 65 børn som deltagere var Musikcampen i Hurup den næststørste i de otte år, den har været afviklet. Sidste år var tallet tæt på 100. Men da spillede det formentlig ind, at der - efter coronaen - ikke var så mange andre tilbud.

Musikcampen slutter med en koncert fredag eftermiddag.