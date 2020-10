Campus 10 er corona-lukket - én elev smittet

THISTED:35 elever og fire lærere på Thisted Kommunes 10.-klasse-tilbud, Campus 10, er blevet bedt om at holde sig hjemme, efter at en af eleverne i fredags blev testet positiv for corona.

Det oplyser Lars Sloth, direktør for kommunens børne- og kulturforvaltning.

Campus 10 har til huse i bygninger, tilhørende EUC Nordvest i Thisteds uddannelsescenter. Men på grund af efterårsferien har eleverne ikke for nylig haft kontakt med EUC Nordvest.

I overensstemmelse med de sædvanlige retningslinjer bliver de øvrige elever og lærere på Campus 10 testet første gang tirsdag, fire dage efter at de sidst var sammen. Og to dage senere, altså på torsdag, bliver der taget endnu en test.

Negative test i Østerild

I sidste uge var det en daginstitution i Østerild, Kernehuset, som måtte lukke, efter at en medarbejder var blev testet positiv. Her er alle medarbejdere, børn og deres forældre nu blevet testet to gange - heldigvis alle med negativt resultat.

Der mangler endnu svar på de sidste test, men Lars Sloth forventede mandag formiddag, at institutionen vil kunne genåbne tirsdag.