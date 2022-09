Caroline er verdens næstbedste på et paddleboard

POLEN: 2022 har været et forrygende år for Klitmøller-surferen Caroline Küntzel. I sidste uge vandt hun guld til EM ved EUROSUP/WATERZ i Hvide Sande i disciplinen SUP Sprint. Ved weekendens VM i Polen blev hun verdens fjerde bedste i SUP Sprint og tog søndag en flot sølvmedalje i Technical Race.

- De sidste to uger har været vilde. Først med EM-guld på hjemmebane i Danmark og nu VM-sølv i Polen. Det er et hårdt program, og konkurrencen er benhård. Et VM ugen efter et EM stiller store krav til både det mentale, men også til fysikken, fortæller Caroline Küntzel.

Selvom hun måtte tage sig en enkelt sygedag under VM, formåede hun alligevel at vise international klasse.

- eg havde en enkelt dag, hvor jeg måtte blive i sengen, men heldigvis fik vi styr på det, og jeg var klar til start på søndagens Technical Race, fortæller Caroline Küntzel.

September er tætpakket for atleternes vedkommende med konkurrencer, og allerede om en uge, går det løs i London. Hvis alt går efter den oprindelige plan i kølvandet på Dronning Elisabeths død.

- Vi har endnu ikke hørt andet end, at arrangementet gennemføres, fortæller Caroline Küntzel.

Efter London var det meningen, at Caroline skulle retur til Klitmøller og gøre klar til APP World Tour-stoppet i Busan i Sydkorea den 23.-25. september.

-Det kan ske, at vi skal direkte fra Polen og retur hjem, men det tager vi med, hvis det er sådan, det ender, siger Caroline Küntzel.

Christian "Polarbear" Andersen, der også er fra Klitmøller, var også med ved VM i Polen og klarede sig godt. Han fik en flot fjerdeplads i mændenes Technical Race og en ottendeplads i SUP Sprint tidligere på ugen. Polarbear viste dermed endnu en gang hans høje internationale niveau, der tegner godt for fremtidige placeringer i SUP.

Også Christian Polarbear Andersen forventer at rejse videre til London.