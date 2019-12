Centrum mørklagt: Kabelfejl skyld i strømafbrydelse

THISTED:Det var en fejl i et 10 kV-kabel, der søndag aften afbrød strømmen i to timer i en stor del af Thisted by.

2470 husstande var berørt af strømafbrydelsen, der uden varsel klokken 21.50 mørklagde boliger i det centrale, nordlige og vestlige Thisted. Først klokken 23.50 blev strømforsyningen genetableret, da det var lykkedes for Thy-Mors Energi Elnet A/S nogenlunde at lokalisere fejlen og iværksætte en midlertidig omlægning af nettet.

Ifølge driftsvagten var fejlen mandag formiddag fortsat ikke lokaliseret helt præcist. 10 kV-kablerne, der er af ældre dato, ligger nemlig nedgravet i gaderne. Men på grund af omlægningen i nettet fungerer strømforsyningen altså alligevel.

Ifølge Thy-Mors Energi Elnet blev følgende gader og veje berørt af strømafbrydelsen:

Alleen, Amagervej, Amtsstræde, Anne Søes Vej, Asylgade, Bisgårdsgade, Brixvej, Brogade, Bryggerivej, Dr. Louise Gade, Dragsbækvej, Elmegade, Engvej, Fayes Alle, Frederiks Torv, Frederiksgade, Granitvænge, Grønningen, Havrevej, Hundborgvej, I. P. Jacobsens Gade, Jernbanegade, Jyllands Alle, Kastet, Kirkegårdsvej, Kirkestræde, Kongensgade, Kornvej, Kr. Kolds Gade, Lille Torv, Margrethevej, Møllevej, Nørrealle, Nørregade, Nørrevænge, Oluf Gades Minde, Oscar Andersens Vej, Plantagevej, Refsvej, Rosenkrantzgade, Rådhusstræde, Skolegade, Skovengen, Skovgade, Sofievej, Store Torv, Thisted Kystvej, Thorsgade, Thylandsvej, Tingstrupvej, Tordenskjoldsgade, Torvegade, Vandværksvej, Vestergade, Vestergyde, Vesterstræde, Vestertorv, Vestervang, Vestre Kirkegårdsvej, Vægtergangen, Winthersmøllevej og Åstrædet.