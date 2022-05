Chancefattigt lokalopgør: Thisted FC og MorsØ FC delte pointene

THISTED:Onsdag aften var der lagt op til et lokalbrag i Serie 2, da Thisted FC fik besøg af MorsØ FC. Det blev lidt af en fuser uden de store chancer, og kampen endte, som den startede 0-0.

- Jeg synes, det var en meget lige kamp med meget spil mellem felterne og uden de helt store chancer til nogen af holdene, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Den vurdering deler de i MorsØ FC lejren.

- Det var en meget chancefattigkamp. Vi var meget på bolden, men manglede det sidste for at blive rigtig farlige, siger Mickey Berg, som er spillende træner for MorsØ FC.

Fra kampens start var det to hold, som stod godt defensivt og tillod ikke mange chancer imod. Efter 27 minutter blev Jens Bak fra Thisted FC dog spillet fri, men afslutningen endte forbi målet.

Kort tid efter var MorsØ FC tæt på med en tværaflevering, men Mickey Berg kunne akkurat ikke nå bolden. Derudover var MorsØ FC tæt på med et frispark udenfor feltet, som også gik forbi målet.

- Jeg synes, vi kom godt ud til anden halvleg og fik momentum, men de var svære at lirke op, så vi fik ikke skabt de helt store chancer, siger Mickey Berg.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg, hvor begge hold havde svært ved at kreere chancer. Derfor endte det 0-0 og et point til hver af holdene.

- Vi var gode defensivt i dag og spillede med god intensitet, men vil ville gerne være kommet til flere chancer, siger Jacob Kjær.

Resultatet ændrer ikke på de to holds placering i rækken. MorsØ FC ligger fortsat nummer to med 21 point, hvorimod Thisted FC ligger på sjettepladsen med 12 point.