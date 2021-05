Chancer til mere: Thisted var tæt på tre point

Jetsmark IF

Thisted FC

1-1

fodbold, Jyllandsserien

PANDRUP:Efter en kamppause på 13 dage skulle jyllandsserieholdet fra Thisted FC lørdag i ilden på udebane mod Pandrup, og det blev en affære med to ansigter for thyboerne, for mens første halvleg var langt under niveau, så blev der steppet op efter pausen. Trods flere gode muligheder for at tage de tre point, måtte Thisted nøjes med et point efter 1-1.

- Vi kunne sagtens have nappet de tre point, men uafgjort var heller ikke tyveri, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

I første halvleg havde Thisted svært ved at få spillet til at hænge sammen, men de lykkedes dog med at holde Jetsmark fra fadet, og derfor var stillingen 0-0 til halvleg.

Efter pausen kom Thisted ud med et helt nyt udtryk, og ved at presse højt på banen fik de overtaget i kampen. I det 77. minut kom gæsterne så foran, da Magnus Andersen fandt Noah Iversen i feltet, der sikkert scorede. Efter føringsmålet havde Thisted to store chancer for at lukke kampen, men i det 87. minut fik Jetsmark udlignet efter nogle tilfældigheder i feltet. I minutterne efter den udlignende scoring manglede der ikke dramatik. Først så Noah Iversen rødt for Thisted, da han kom i clinch med en Jetsmark-spiller, og i kampens overtid havde Frederik Kristensen en god mulighed for at blive den helt store helt for thyboerne, men desværre for Thisted gik hans forsøg snert over mål, og opgøret sluttede 1-1.

- Det var virkelig ærgerligt, at de fik udlignet, for vi havde vores bedste periode lige inden deres scoring, siger Thorbjørn Larsen.

Det uafgjorte resultat efterlader Thisted FC på rækkens 2. plads. Spørger man Thorbjørn Larsen, hvad målet med resten af sæsonen er, er han ganske klar i mælet.

- Vi sigter efter at blive blandt de to bedste, for så ved vi med sikkerhed, at vi er frie af nedrykningen. Jeg synes også, at vi har ganske gode chancer for at klare det, siger han.

I skrivende stund har Thisted et point ned til Hobro på 3. pladsen.

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 Noah Iversen (77). 1-1 (84).