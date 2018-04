Chauffør fra nordjysk firma løsladt i Polen

HANSTHOLM: En dansk lastbilchauffør fra vognmandsfirmaet Tage Søgaard ved Hanstholm er blevet løsladt efter han tidligere blev fængslet i Polen.

Fængslingen er sket efter et trafikuheld, hvor chaufføren angiveligt blev afsløret med en alkoholpromille på 0,4.

Tilsyneladende har chaufføren brækket skulderen ved uheldet.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Vi er meget chokerede. Vi har haft chaufføren ansat i mange år og har ikke haft kendskab til problemer med alkohol, siger Thomas Søgård, der er chaufførens chef og ejer af vognfirmaet til Ekstrabladet.

Thomas Søgaard oplyser torsdag til Nordjyske, at chaufføren nu er løsladt. Han ved dog endnu ikke, hvad sagen får af konsekvenser.

- Vi har snakket med chaufføren, men det polske system er svært at finde ud af. Vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske endnu. Hverken i Polen eller herhjemme, siger han.

Han fortæller videre, at chaufførens familie er i Polen for at hente ham.