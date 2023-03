Chauffører sked på p-plads: Tidsbegrænsning skal gøre forskellen

THISTED:Med genåbningen af en p-plads til lastbiler på Sadelmagervej i Silstrup får lokale vognmænd dækket et behov for et sted, hvor anhængere eller trailere kan henstilles i en kortere periode.

- Vi har efterspurgt en plads til kortvarig parkering, og med genåbningen af pladsen på Sadelmagervej får vi en fin løsning, siger Mark Kristensen, formand for Thy Vognmandsforening.

Thisted Kommune har imødekommet foreningens ønske og genåbnet pladsen på Sadelmagervej. Den blev lukket i 2021 blandt andet fordi den blev brugt til henstilling af uindregistrerede trailere, campingvogne og andet. Samtidig var der problemer med chauffører, der opholdt sig på pladsen i flere døgn uden adgang til toiletter. Det satte spor i omgivelserne.

- Vi har ikke spurgt på muligheden for at etablere toiletter. Blandt andet fordi der kun må holdes på pladsen i 12 timer. Vælger en chauffør at overnatte, så ved han, at der ikke er adgang til toilet, siger Mark Kristensen, som ikke mener, at manglende toiletter og tidsbegrænsningen på pladsen er et problem i forhold til den måde, Thy Vognmandsforening ønsker pladsen brugt.

- Bruges pladsen ikke som tænkt, så er jeg sikker på, at kommunen tager hånd om det, siger Mark Kristensen.

Sektionsleder Tobias Geertsen, Thisted Kommune, er enig.

- Vi har overvejet muligheden af at etablere toiletfaciliteter på pladsen, men konklusionen var, at det ikke var nødvendigt, siger Tobias Geertsen og tilføjer, at der heller ikke er anlagt toiletter i tilknytning til andre p-pladser med tidsbegrænsning.

- Vi vil føre et løbende tilsyn med p-pladsen, ligesom vi gør med andre p-pladser og veje. Og specielt med tanke for pladsen på Sadelmagervej er jeg sikker på, at der vil være mange øjne på den. Så vi skal nok få besked, hvis den ikke bruges, som der nu er mulighed for, siger Tobias Geertsen.

Skiltningen på p-pladsen på Sadelmagervej vil ikke som tidligere rumme så mange muligheder, som det fremgår af billedet fra sidst pladsen var i brug. Fremover er her 12 timers tidsbegræsning og kun parkering for indregistrerede køretøjer til erhvervsmæssigt brug. Foto: Henrik Bo

Han hæfter sig ved, at pladsen kun er til erhvervsmæssig brug, primært til lastbilparkering, og at der kun må parkeres i op til 12 timer. Dermed er der ikke adgang til at langtidsparkere campingvogne med eller uden nummerplade eller andre uindregistrerede køretøjer.

Selv om kommunen ikke vil føre løbende tilsyn med brugen af pladsen, tror Tobias Geertsen, at den vil bruges som tænkt. Til korttidsparkering. Vælger en chauffør at holde på pladsen i de 12 sammenhængende timer, der er mulighed for, er det også i orden.

- Jeg tror ikke, det vil ske ofte og slet ikke på hverdage. Her holder bilerne ikke stille længere end højest nødvendigt, men det kan godt være, at vi vil se, at eksempelvis en køletrailer vil stå der i 12 timer, inden den bliver hentet.

Tobias Geertsen understreger, at pladsen skal benyttes efter reglerne, ligesom det gælder for brugen af kommunens øvrige p-pladser. Men på Sadelmagervej vil kommunen være ekstra opmærksom på, at pladsen ikke som tidligere bliver brugt af private firmer, som mangler plads til opstilling af trailere på egen grund eller af ejere af campingvognen, som mangler plads i indkørslen.

- Det skal ikke udvikle sig til en oplagsplads, siger han.

Mark Kristensen er tilfreds med løsningen på Sadelmagervej, men ser det ikke som den endelige.

- Vi har behov for et større anlæg i Thisted - også med plads til at tanke. Det er en mulighed, vi har foreslået kommunen at arbejde videre med, forudsat der er olieselskaber, som har interesse i at etablere tankanlæg. Kommer pladsen - med toiletter - kan den, mod betaling, bruges til længere ophold, siger Mark Kristensen.