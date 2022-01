Chef i Thy Erhvervsforum stopper øjeblikkeligt

THY:Erhvervschef Anne Hansen stopper i Thy Erhvervsforum. Det skriver erhvervsforeningen på sin hjemmeside.

Anne Hansen, der tiltrådte 1. februar 2021, fratræder som erhvervschef i Thy Erhvervsforum efter gensidig aftale, grundet forskellig opfattelse af strategien.

Hun fritstilles øjeblikkeligt, og Thy Erhvervsforum konstituerer formand Elisa Grauenkjær til erhvervschef, indtil en ny erhvervschef er fundet.

- Vi skal ud og have fat i én, der er lidt mindre oppe i helikopteren og er lidt mere "spillende træner", siger hun.

Elisa Grauenkjær kan endnu ikke komme nærmere ind på, hvilken profil, man ønsker til jobbet, men stillingen vil blive slået op og ønskes besat hurtigst muligt, tilføjer den konstituerede formand:

- Vi skal have fat i én hurtigst muligt, for det er ikke meningen, at jeg skal sidde med begge poster. Men hvordan, ansættelsesforløbet skal køre, har vi ikke lagt os fast på i bestyrelsen endnu, siger Elisa Grauenkjær.

Anne Hansens forgænger på posten, Mikkel Johansen, var også blot i stillingen et år, inden Anne Hansen afløste ham.

Nordjyske har været i kontakt med Anne Hansen, men hun ønsker ikke at kommentere på sagen.