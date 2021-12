Christian fra 2.a: Med sang kommer man godt i gang med dagen

THISTED: - Man kommer godt i gang med dagen...

Det siger Christian fra 2.a på Tingstrup Skole om den sangtime, som skolens to 2.-klasser lægger ud med hver tirsdag.

Det er en time, hvor de både får sunget og rørt kroppen i selskab med korlederne Niels Granvig og Annette Boch Pedersen fra Thisted Kirkes Drenge-mandskor og Nordvestjysk Pigekor - samt Kristina Brogaard, der er leder af Thy Sangskole.

Sangtimen plejer at starte med fælles morgensang for hele skolens indskoling. Men den har coronaen for tiden aflyst.

Til gengæld fik 2.-klasserne indledt adventstiden med sangen ”Én, to, tre, fire og så er det jul”, og de sang om og optrådte som pile og regnbuer og var spejle for hinanden.

Thy Sangskole Lidt på forskud fejrede Thy Sangskole tirsdag sit 10 års jubilæum. Det var nemlig i januar 2012, at Thisted blev hjemsted for et af en række sangkraftcentre, oprettet på initiativ af Den Jyske Sangskole i Herning (i dag Sangens Hus). Thy Sangskole fortsætter fejringen i 2022 med udlodning af sangworkshops og fællessangsarrangementer til foreninger, institutioner og virksomheder. VIS MERE

Undervisningstilbuddet hedder Sangspire og kører på andet år for 2.-klasserne på Tingstrup Skole, der har købt forløbet af Thy Sangskole. Visionen er at give børnene mulighed for at opleve glæden ved at opleve glæden ved at fællessang - og at udvikle børnenes helt eget instrument: Stemmen.

Til kor i fritiden

Og så kan Sangspire-timerne måske også give nogle af eleverne lyst til at prøve at gå til kor fritiden.

Christian og klassekammeraten Noah, der erklærer, at de elsker musik og sang, er begge begyndt at gå til kor i Thisted Kirkes Drenge-mandskor.

Chistian Babenschneider Bjerge og Noah Nielsen fra 2.a er glade for den ugentlige sangtime - som i denne uge også bød på kagemand i anledning af Thy Sangskoles 10 års fødselsdag.

- Det er sjovt, fordi man kan lave mange sjove stemmer, siger Christian.

I parallelklassen kunne Ida og Alma også godt tænke sig at syge noget mere.

- Jeg gad godt at gå til kor, men jeg går allerede til tre ting, siger Ida.

Alma: - Jeg går ikke helt til nogen ting lige nu. Og jeg kunne også godt tænke mig det.

For eleverne i de to klasse bød sangtimen tirsdag morgen på en overraskelse. Som afslutning blev der båret to kagemænd og -koner ind i anledning af, at Thy Sangskole har rundet de første 10 år.