- Christiansborg lyttede til os

KØBENHAVN:- Det, der glæder mig, er, at der blev lyttet til os. Ingen i Folketingets Transportudvalg bestrider forliget om infrastruktur. Der skal ikke ændres i det, selv om Danmark og dansk økonomi er i en vanskelig situation oven på coronaen og med en igangværende krig i Ukraine.

Det siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) sidst på dagen tirsdag, hvor han var på vej til Københavns Lufthavn for at flyve tilbage til Jylland. Det, at han omtaler sig i flertal svarer ikke helt til realiteterne, for Bertelsen var ene mand om at repræsentere Komiteen for udvidelse af Rute 26 og Rute 34 med deltagelse af Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner. Eftermiddagens foretrædelse for Transportudvalget blev så forsinket, at hans borgmesterkollega Peder Chr. Kirkegaard, Skive, måtte tage et tidligere fly hjem for at nå en anden aftale.

Mødet var delvist kommet i stand, fordi det fra regeringskredse var blevet antydet, at det kunne blive nødvendigt at omprioritere sidste års infrastrukturforlig, der sikrede 700 millioner kroner til opgradering af den nordvestjyske livsnerve på landevejen. Men det blev afvist af udvalget, der har Mogens Jensen (S) som formand. Han er født på Mors og valgt i Herning.

- Jeg fik gjort opmærksom på, at opgraderingen af hele strækningen fra Hanstholm til Herning er vigtig. Det nytter ikke noget at udskyde en flaskehals som den fra Skive til Haderup til 2031. Den kraftige udvidelse af erhvervsområdet GreenLab i Kåstrup nord for Skive kræver stabil forbindelse til motorvejene. Det forstod man godt, men jeg måtte forinden lige forklare lidt om, hvad GreenLab er, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han tilføjer, at komiteen også havde lidt med i posen at handle med.

- Jeg fik fortalt, at vi godt kan leve med, at en ny omfartsvej uden om Skive, som er med i forliget, bliver udskudt, hvis blot strækningen til Haderup rykkes frem. Og at vi håber på, at der i de puljemidler, som også indgår i forliget, bliver til at tilgodese opgradering af Rute 26 ned gennem Salling, idet den strækning ikke er en del af planene. Der skal ikke være huller i strækningen, for så nytter det ikke noget, siger Hans Ejner Bertelsen.