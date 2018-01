THISTED: Foreningen Thisted Gymnastik & Idrætskultur (TGI) har mod på at starte et nyt tilbud om cirkustræning for familier, efter at der søndag formiddag dukkede cirka 45 børn og voksne op til en cirkusworkshop.

Nogle kom som familier, og senere på formiddagen kom der også større børn på egen hånd.

TGI samarbejder med artistforeningen Dubal om at starte cirkustræningen.