Cold Hawaii Games starter i weekenden

THY:Der bliver virkeligt mulighed for at få en oplevelse ud over det sædvanlige, når Friends of Cold Hawaii afvikler Cold Hawaii Games med mere end ti forskellige sportsbegivenheder på Cold Hawaii kysten samt i Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii Games finder sted i Thy fra på lørdag og fem til 26. september.

Oprindeligt var det planen at starte Cold Hawaii Games på med et Big Air stævne på fredag, men på grund af manglende vind i Thy er starten af Big Air stævnet flyttet til næste uge, hvor det finder sted i enten Vorupør eller Hanstholm.

På lørdag starter det hele så i Thy Cable Park i den gamle Synopalhavn med et wake-board-stævne.

Anledningen er Thisted Kommunes officielle åbning af Cold Hawaii Indland i både Synopalhavnen og Vilsund Søsportcenter.

Her vil Danmarks bedste wakeboardere kæmpe mod enkelte udvalgte internationale stjerner, og der bliver kamp til stregen om pengepræmierne.

Når Big Air-konkurrencen finder sted i næste uge, kan publikummet følge med i kongedisciplinen indenfor kitesurfing og som kræver mange års erfaring.

- Big Air handler kort fortalt om at komme så højt til vejrs som muligt. Deraf navnet Big Air.

Hele 70 pct. af de point, man kan hente hos dommerne, handler om at komme til vejrs. De sidste 30 pct. handler om hvor lang en afstand, man tilbagelægger på vandet kombineret med, hvor udfordrende surferens indsats i konkurrencen er. Jo sværere og mere vellykket en indsats er, jo flere point. - Flere verdensmestre og utallige podie placeringer fra Red Bull King of the Air, bliver samlet i Thy. Det gælder blandt andre britiske Aaron Hadlow, der har fem verdensmesterskaber med til Cold Hawaii. Men også hollandske Kevin Langeree, der har vundet Red Bull King of the Air hele tre gange og vandt Cold Hawaii Big Air sidste år, fortæller sports director Mads Bloch.

Krav til vind og bølger

Big Air stiller store krav til såvel vind som bølger på det sted, hvor man skal konkurrere.

- Vi skal ramme op imod 14-16 sekundmeter vind helst fra vest i kombination med gode bølger. Og gerne tørt vejr af hensyn til publikum. Vi er nødt til at operere med en så lang tidshorisont, da vejret skal være perfekt til den her type konkurrence, der i sagens natur er afsindig afhængig af de perfekte forhold. Vi kan se to døgn før, hvornår vi kan afvikle og giver så det endelige GO 24 timer før, fortæller Mads Bloch.

På coldhawaiigames.com kan man holde sig orienteret om de forskellige stævner i tidsperioden.

Det er toppen af BIG AIR, der indtager Cold Hawaii. Samlet set har de et svimlende antal guldmedaljer blandt andet hentet ved VM i kitesurfing gennem årene.

Blandt de helt unge, er øjnene rettet imod den kun 20-årige brite Tom Bridge, der har siddet tungt på mesterskabstitlerne i ungdomsrækkerne de seneste ti år. Men også hollandske Cohan Van Dijk, franske Julian Huynh, spanske Liam Whaley, hollandske Lasse Walker og polske Janek Grzegorzewski er kendte for levere indsatser i verdensklasse til Big Air over hele verden.

Danmarks største internationale kitesurf-stjerne Nick Jacobsen er selvfølgelig også på plads til Cold Hawaii BIG AIR. Herudover har man givet to wildcards til unge talenetfulde danske kitesurfere.

- Vi har valgt Lucas Gramstrup og Mikkel Hansen, der begge er store talenter på vej. Vi glæder os til at se dem og alle de andre deltagere på vandet i Thy, hvor vi kan bryste os af at have perfekte forhold til afviklingen af netop den her type konkurrence, fortæller Mads Bloch.

Cold Hawaii byder også på et golfstævne, der finder sted 17. september i Nordvestjysk Goldklub i Nystrup.

Junior PWA-stævne

Og byder arrangørerne også på et junior windsurfer-PWA stævne i Klitmøller fra 13. til 20. september.

Her vil unge windsurfere fra hele verden sætte kursen mod Cold Hawaii.

- Vi taler jo juniordrenge og -piger, men når man ser dem lave massive dobbelte rotationsspring over horisonten på vandet, er det svært at tro, at de kun er helt unge deltagere, fortæller Mads Bjørnaa fra arrangøren Friends of Cold Hawaii.