Colibakterier i stor sø: Badeforbud er på vej

THISTED:For femte år i træk har Thisted Kommune fundet store mængder colibakterier i vandet i den østlige ende af Vandet Sø. Det er et af de mange steder i kommunen, hvor der tages prøver af badevandet hen over sommeren, men status for dette sted er, at et decideret badeforbud kan være på vej.

Badevandet analyseres for indholdet af bakterierne E. coli og enterokokker. Ved alle de øvrige steder i Thisted Kommune, hvor der er taget vandprøver i år, har resultaterne hidtil været fine, på nær enkeltstående fund, som ikke har været alarmerende, og som havde rettet sig ved næste prøvetagning. Men i Vandet Sø har indholdet af colibakterier været forhøjet siden starten af juli, og yderligere voldsomt forhøjet siden midten af juli, hvor der også blev konstateret et højt antal enterokokker.

Pia Jensen, sektionsleder for plan, miljø og industri i Thisted Kommunes tekniske forvaltning, oplyser, at kommunen i april satte et skilt op ved østenden af Vandet Sø, hvor der står, at badning frarådes. Det står også på kommunens hjemmeside.

- Det er en tilbagevendende problematik derude, siger hun og fortsætter:

- Hvis der er en ringe tilstand fem år i træk, så bliver der permanent badeforbud. Lige nu fraråder vi, indtil de fem år er gået. Vi kører på det femte år nu.

Hun henviser til en bestemmelse i en bekendtgørelse, der siger, at hvis et badevand i fem på hinanden følgende år kan klassificeres som ringe, indfører kommunalbestyrelsen et permanent badeforbud.

- Det er så det, vi skal til nu efter denne her badesæson, kan vi se. I stedet for at vi fraråder badning, bliver der så et permanent badeforbud, forudser hun.

Thisted Kommune har forsøgt at finde årsagen til forureningen.

- Hvis der er colibakterier i vandet, skal vi selvfølgelig undersøge, om det kunne være fra et husdyrbrug eller privat spildevandsanlæg. Vi har været ved at forske i det, og det skyldes stære, der sætter sig i rørskoven. De bruger det som overnatningsplads, og det er tæt på det sted, vi tager vandprøverne. Vi havde jo nok håbet, de ville finde et andet sted at sætte sig, men det har de så ikke gjort, konstaterer Pia Jensen