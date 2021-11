Conny blev fejret med kaffe, kage og konfetti: 50 år i samme butik

KOLDBY:Den røde løber var rullet ud, æresporten var på plads og konfettirørene sprang, da Conny Pedersen tirsdag kunne fejre sit 50 års jubilæum som ansat i købmandsbutikken i Koldby.

Kolleger, naboer og gamle bekendte fejrede dagens jubilar med kaffe, kage og gaver ved det festligt pyntede bord, der i dagens anledning var stillet op midt i butikken.

50 år på én og samme arbejdsplads er mere, end hvad de fleste måske kan forestille sig. Men faktisk er købmandsbutikken i Koldby ikke Conny Pedersens første arbejdsplads:

- Jeg kom hertil som 22-årig, efter jeg blev udlært i Hørdum Brugs, fortæller Conny Pedersen, der gerne vil medgive, at meget er sket i de mellemliggende år, siden hun gik ind ad døren til butikken på sin første arbejdsdag i 1971.

Det, der i dag fremstår som en moderne, strømlinet dagligvarebutik med det velkendte Spar-navn på facaden, var dengang kendt som Brugsen. Og det var ikke en hvilken som helst butik.

Uddeler Jens Møller købte partier af alskens restvarer, og kunderne valfartede til for at købe alt fra cykler til vægmaling, garn og tøjbamser, foruden selvfølgelig de gængse fornødenheder som mælk og rugbrød.

Men selvom meget har ændret sig, så har Conny Pedersen holdt ved i 50 år. Nu om dage er hun godt nok på en smule nedsat tid, hvor hun kun er i butikken et par dage i ugen.

Hun har nået en alder, hvor hendes jævnaldrende så småt stempler ud af arbejdslivet for at gå på pension. Men Conny Pedersen bliver ved:

- Det er rart at komme lidt hjemmefra, og når man har været vant til kolleger og kunder gennem så mange år, kan det være svært at undvære, fortæller hun.

For et par år siden forsøgte hun sig faktisk med at gå på pension.

- Men det holdt kun et par måneder, så var jeg i gang igen, siger hun og slår en latter op.

Derfor vil hun heller ikke begynde at gisne om, hvornår hun bliver klar til at lægge uniformen for sidste gang.

- Så længe, mit helbred kan blive ved med at holde til det, så har jeg tænkt mig at fortsætte, siger jubilaren pragmatisk.

Festligholdelsen af jubilaren skulle have fundet sted på selve jubilæumsdagen 1. november, men her måtte hovedpersonen desværre, som kun ganske få gange i sit lange arbejdsliv, ringe ind og melde sig syg.

Udsættelsen lagde dog ikke en dæmper på det godt humør, og som Conny Pedersen muntert varslede købmand Kristian Rysgaard Stærk, inden hun gav sig i kast med kagemanden:

- Jeg tager da bare 50 år mere.