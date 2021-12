Corona-aflysning: Heller ikke Thy Cup i år

THISTED:Arrangørerne af de fire største julecup'er for håndboldungdom i Midt- og Nordjylland, Skjern Håndbold, Bording KFUM, Bjerringbro KFUM og Thisted IK, har valgt at aflyse årets stævner mellem jul og nytår.

Det sker på baggrund af den aktuelle og usikre coronasituation, sundhedsmyndighedernes udmeldinger samt de mange praktiske udfordringer ved at afvikle stævnerne, der ellers lige nu havde tilmeldinger fra mere end 9000 unge håndboldspillere fra hele landet og fra bl. a. Tyskland .

- Det har også handlet om at vise samfundssind og rettidig omhu, erklærer de fire klubber efter et fælles online-møde.

- Det er med stor og oprigtig beklagelse, at vi alle ser os nødsaget til at aflyse. Vi ved, at jeres spillere og trænere havde glædet sig utrolig meget til at komme til stævne i dagene mellem jul og nytår, hedder det i en pressemeddelelse.

Klubberne havde set frem til at gennemføre julestævnerne – ikke mindst i lyset af aflysningen i 2020 og den store forhåndsinteresse i 2021:

- Alle sejl var sat til – og alle stævner var langt henne i planlægningen. Men coronasituationen i Danmark er nu så alvorlig, at ingen af stævnerne tror på, at vi vil kunne gennemføre et trygt og oplevelsesrigt stævne som både deltagere og arrangører måtte kunne ønske sig, hedder det fra arrangørerne, der har mærket stigende bekymring hos bl. a. de frivillige vagter og deltagende klubber. Og de første afbud var allerede kommet.

Alle tilmeldte klubber vil blive kontaktet med henblik på tilbagebetaling af hold- og deltagergebyrer, oplyser arrangørerne - der håber at kunne "vende stærkt tilbage" i 2022.