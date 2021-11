Corona: Kurven knækket for både Thy og Mors

THY-MORS:Morsø Kommune holder sin fjerdeplads på listen over kommuner, der - i forhold til indbyggertallet - har det største antal nye coronasmittede.

Også Thisted Kommune ligger fortsat i den høje ende. Men i begge kommuner er smitten faldende for anden dag i træk.

Og dagen efter, at Morsø Kommune måtte lukke M. C. Holms Skole i Nykøbing, kan kommunen notere sig, at der i det seneste døgn kun er registreret tre nye smittetilfælde blandt skolebørnene på øen.

Et markant fald i forhold til de 12 tilfælde fra det foregående døgn, hvor M. C. Holms Skole tegnede sig for halvdelen af de smittede.

Påbuddet om at lukke denne skole udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag omkring klokken 16, efter at det i stigende grad var blevet vanskeligt at holde styr på smittekæderne, fortæller Michael Dahlgaard, Morsø Kommunes chef for skole og dagtilbud.

I første omgang var smitten primært knyttet til en enkeælt klasse, 3.c, på skolen, der samler alle indskolingselever i Nykøbing.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har løbende stillet spørgsmål om smittekæderne. Men til sidst måtte vi fortælle styrelsen, at vi ikke længere havde styr over smittekæderne. Smitten sprang fra klasse til klasse, fra årgang til årgang og fra familie til familie. Det var det, der i sidste ende udløste påbuddet, siger Michael Dahlgaard.

Ifølge ham er meddelelsen om lukningen af skolen i en uge blevet modtaget "med en vis lettelse" hos både ledelse, medarbejdere og forældre.

- I hvert fald har reaktionen hos de få forældre, jeg har nået at snakke med, været: "Nå, men det var da godt." Nu får vi luftet ud og gjort godt rent i bygningerne, og så prøver vi at starte forfra torsdag i næste uge, siger Michael Dahlgaard.

De nye tilfælde fordeler sig med ét på Dueholmskolen i Nykøbing, ét på Sydmors Skole i Vils og ét på Erslev Skole, der er en specialskole for børn med en diagnose inden for autismespektret.

Ikke mindst sidstnævnte skole har været hårdt ramt af corona med 28 smittetilfælde. 10 af de 15 medarbejdere er blevet smittet, mens der har været 18 tilfælde blandt de omkring 50 elever i alderen fra børnehaveklassen til 9. klasse.

Men først onsdag omkring klokken 16 fik Morsø Kommune påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at sende skolens knap 300 elever hjem.

Opdateres...