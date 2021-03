Corona lukkede skole: Nu er eleverne tilbage på Skyum Idrætsefterskole

Torsdag eftermiddag var eleverne på Skyum Idrætsefterskole til terminsprøve på skolen - med corona-rigtig afstand mellem bordene. Mandag stod den også på terminsprøver, men her sad eleverne hjemme foran computeren. De blev sendt hjem efter det fredag var konstateret, at en elev var smittet med corona.

- Alle de elever, som skulle komme tilbage på skolen onsdag eftermiddag, er tilbage. Torsdag blev de alle kviktestet, og her var der en elev, som i første omgang blev blev testet positiv for corona. Eleven, som kun har været i kontakt med ganske få, blev straks sendt til en yderligere PCR-test, siger forstander Svend Hagelskjær.

Der viste sig efterfølgende at være tale om en "falsk positiv test".

Onsdag eftermiddag var størstedelen af skolens elever tilbage. 27 andre ventes tilbage fredag. De tilhører alle den gruppe elever, som havde været i tæt kontakt med den elev, som blev testet positiv i sidste uge.

- De er alle testet negative en gang, og har torsdag taget endnu en coronatest. Er den også negativ, kommer de tilbage på skolen fredag, siger Svend Hagelskjær.

Herefter er der lagt op til en weekend på skolen for alle med aktiviteter både inde og ude og med mulighed for at få hvilet ud inden alt på mandag er tilbage i den vante gænge på skolen - inklusive den første af de to ugentlige coronatests, som også er en del af rutinerne.