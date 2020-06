Corona spænder ben: Ingen tur for damerne

AGGER:Danmarks største arrangement for kvinder aflyses i 2020. Næste Ladywalk bliver mandag 31. maj 2021.

Ladywalk blev i første omgang på grund af covid-19 flyttet til september, men efter den seneste officielle udmelding omkring situationen, har bestyrelsen besluttet at aflyse arrangementet i 2020.

- Det ligger os meget på sinde at passe på vores deltagere og alle de frivillige, som er med til at gøre Ladywalk til en ganske særlig dag for mange mennesker, derfor har vi taget den svære beslutning om at aflyse arrangementet helt i 2020, skriver Ivan Mejlgaard, formand for Ladywalk, i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker også at bidrage til at mindske udbredelsen af covid-19, og mener ikke, at det er forsvarligt at gennemføre arrangementet til september ud fra den nuværende situation, siger han.

Ladywalk har mange år på bagen og kunne i år have gennemført arrangementet for 20. gang. Begivenheden begyndte i København i 2001 med knap 500 deltagere og er siden vokset til mere end 55.000 deltagere i 14 byer landet over i 2019.

Sidste år deltog langt over 6000 motionister i Agger.

En del af succeshistorien bag Danmarks største endags-motionsevent for kvinder er, at Ladywalk hvert år uddeler betydelige donationer til foreninger, der støtter sygdomsramte kvinder. Alle kvinder, der deltager, er derfor med til at hjælpe andre kvinder godt på vej.

I 2019 modtog Hjerteforeningen en million kroner og Psykiatrifonden en halv million kroner.

Ladywalk er en nonprofit organisation og er økonomisk afhængige af, at deltagerne melder sig til for at kunne støtte sygdomsramte kvinder og organisationer, som forsker i kvindesygdomme.

- Vi vil opfordre til, at deltagerne melder sig til, lige så snart vores tilmelding til arrangementet 2021 åbner, siger Ivan Mejlgaard.

Aflysningen af arrangementet betyder desværre, at der i 2020 ikke bliver mulighed for at donere penge til Hjerteforeningen og Psykiatrifonden. Ladywalk tilbagebetaler pengene til deltagerne .

- Vi ser frem mod maj 2021 og håber, at vores samfund til den tid igen er klar til, at vi kan mødes en masse mennesker og sammen opleve glæden ved at bevæge sig og samtidig bakke op om de gode formål, siger han.