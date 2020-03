Coronaepidemi: Kommuner gør klar til at hjælpe sygehuset

THY-MORS:Et afsnit med ni værelser i afsnittet med midlertidige pladser og akutpladser på plejecentret Kristianslyst i Thisted er blevet rømmet og står nu klar til at tage imod patienter fra sygehuset, hvis der opstår en situation, hvor sygehusene bliver overfyldt som følge af coronaepidemien.

- Vi er fra centralt hold blevet bedt om at kigge på, hvad vi har af mulige pladser i kommunen, hvis det bliver nødvendigt at opgradere sygehuskapaciteten, siger Tue von Påhlman, social- og sundhedsdirektør i Thisted Kommune og formand for sundhedsberedskabsledelsen. Han fortsætter:

- Vi har jo ikke kommunale senge stående, så det er begrænset, hvad vi har af plads. Men vi havde mulighed for at rømme et afsnit med ni værelser i afdelingen med akutpladser og midlertidige pladser på Kristianslyst, hvor vi har i alt 20 pladser af den type. Der var nogle borgere, vi har kunnet flytte til andre pladser.

Social- og sundhedsdirektøren understreger, at der ikke kan blive tale om at flytte patienter, der stadig vil kunne smitte med coronavirus, fra sygehuset ind på Kristianslyst. I princippet kan der også blive tale om, at pladserne kan anvendes til helt andre patientgrupper, hvis det kan aflaste sygehuset i en presset situation.

- Men pladserne på Kristianslyst kan jo ikke alt. Der er for eksempel ikke ilt i værelserne, tilføjer han.

Kristianslyst plejecenter Thisted. Foto: Bo Lehm

Også i Morsø Kommune er man i gang med at kigge på, hvor man kan finde nogle ledige sengepladser.

- Det bliver ikke nødvendigvis på Morsø Afklaringscenter, for der er fuldt belagt. Så vi er ved at se på, hvor man kan lukke ned for noget et andet sted, og det kan godt være, det ikke bliver akutte pladser, oplyser Rasmus Andreasen, kommunikationskonsulent i Morsø Kommune.

Han understreger, at det ikke er nok bare at finde nogle rum.

- Det er vigtigt, at det også er et sted, hvor der er det nødvendige sundhedsfaglige personale til stede, siger han.