Coronavirus lukker børnehave i Østerild

ØSTERILD:Daginstitutionen Kernehuset i Østerild er lukket på ubestemt tid, efter at en medarbejder er blevet testet positiv for corona.

Medarbejderen har været på arbejde i efterårsferien uden tegn på sygdom. I ugen før havde den pågældende derimod lette symptomer på forkølelse, og derfor kan han eller hun have været syg i længere tid.

Men med næsten 14 dages tilbageblik er det ikke muligt at opspore, hvilke børn, kolleger og forældre, som vedkommende måske har været i nær kontakt med.

- Derfor har vi besluttet at lukke hele institutionen og bede alle om at lade sig teste, da vi ikke som normalt kan gå ind og lave en smitteopsporing, siger Lars Sloth, direktør for børn og familie i Thisted Kommune.

Den pågældende medarbejder fik det positive testsvar tirsdag sent på dagen.

Både børn, forældre og personalet i institutionen er derefter blevet bedt om at få foretaget en coronatest.

Institutionen ligger i tilknytning til skolen i Østerild, men indtil videre holder skolen åbent som normalt.

- Vi tager vi kun forholdsregler i forhold til de personer, der har været sammen med andre, som med sikkerhed er smittet. Så vi afventer resultaterne af de test, der er blevet lavet, siger Lars Sloth.

Kernehuset har 35 børn og otte medarbejdere.