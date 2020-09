Covid-19 stopper fotofestival

THISTED:Fotofestivalen KANT, der skulle finde sted i Thisted Musikteater i den kommende weekend, aflyses på grund af covid-19.

- Det er med stor beklagelse og ærgrelse, at vi må erkende, at der ikke bliver nogen festival i år. Til det sidste havde vi håbet at kunne gennemføre. Men fra både politiet og Kulturministeriet lyder meldingen, at det ikke kan tillades, siger lederen af festivalen, Carsten Krog Pedersen.

- I KANT-teamet står vi lige nu i en besynderlig situation med en aflysning af et kulturelt arrangement, som det har taget os et år at arrangere, og som ligger vores hjerter nært. Men vi står alle sammen i en langt mere bekymrende og alvorlig situation med covid-19, tilføjer han.