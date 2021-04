CSK Stålindustri efter voldsom brand: - Vi er i chok, men kører videre

THORSTED:CSK Stålindustri A/S i Thorsted blev natten til onsdag raseret af en voldsom brand, der har ødelagt flere produktionshaller.

- Vi er i chok, men vi er dybt taknemmelige for, at ingen mennesker kom til skade, siger Jens Søndergaard, salgsdirektør hos CSK Staalindustri, som har 110 ansatte i Thisted og 330 i alt.

Salgsdirektøren lægger ikke skjul på, at branden har ramt hårdt.

- Det har været meget voldsomt, og vi har kun ros tilovers for brandvæsenet. De har virkelig leveret en stor indsats, siger Jens Søndergaard, som understreger, at produktionen af stålkonstruktioner til kunderne i byggeindustrien kører videre som planlagt trods branden.

- Det er malerværksted og produktion, der er ramt, men vores produktion er ikke stoppet, og vi kører videre med fabrikken. Vi er så heldige, at vi har to malekabiner til vores stålkonstruktioner, og det er kun den ene kabine, der er ramt af branden. Den anden kabine kommer til at køre i døgndrift nu, siger Jens Søndergaard.

Holder leveringstiderne

Derfor er der heller ikke udsigt til, at ordrer eller leverancer skal udskydes.

- Vi satser stærkt på at holde alle vores leveringstider. Det her er et bump på vejen for os lige midt i den travleste periode på året, men vi skal nok komme igennem det, siger Jens Søndergaard.

Selve branden opstod natten til onsdag, og flere gasflasker og flasker fra svejseudstyr eksploderede.

Også en 27 meter høj skorsten var i fare for at kollapse. I alt deltog op mod 50 brandfolk og beredskabsfolk i slukningsarbejdet.

Alarmen lød kl. 01.12 natten til onsdag. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi menes en gnist fra statisk elektricitet at have antændt noget fortyndervæske i den ene malerkabine, og derefter bredte ilden sig hurtigt til flere produktionshaller.