Cykelbremse svigtede: Syv-årig kørte i havnen

THISTED:Nogle pigers leg på Havnetorvet i Thisted endte sent fredag eftermiddag med, at en af dem - en pige på syv år - kom til at køre ud over kajkanten på cykel, tilsyneladende fordi bremserne på svigtede.

Den anden pige fik råbt om hjælp, og tilfældigvis var en politipatrulje lige i nærheden og kunne hjælpe med at få den syvårige op fra havnebassinet, fortæller vagthavende hos politiet i Thisted.

Det fremgår dog ikke af døgnrapporten, hvem der faktisk fik reddet pigen op.

Den syvårige var naturligvis chokeret, men slap i øvrigt uskadt.