Cykelhandler snuppede 13-årig tyv, der forsøgte at sælge stjålet el-cykel på Facebook

THISTED:Tirsdag formiddag kl. 11 kom to drenge på 12-14 år forbi en cykelbutik i Thisted, hvor de spurgte interesseret om muligheden for at få en prøvetur på en el-cykel.

Cykelmekanikeren, der gik i butikken og passede sit arbejde, indvilgede i at låne cyklen ud til drengene, under den forståelse at cyklen skulle returneres til butikken, når prøveturen var overstået.

Men efter nogen tid stod det klart, at drengene ikke kom tilbage med cyklen. Et ærgerligt tab for butikken, men cykelhandleren var ikke indstillet på at give op.

I stedet gik han på Facebook, hvor han snart sporede sig frem til et salgsopslag med en cykel, der var identisk med den el-cykel, der var forsvundet fra butikken.

Cykelhandleren kontaktede sælgeren og udtrykte interesse i at købe cyklen, og det lykkedes ham at aftale et tidspunkt, hvor han kunne komme forbi og se på den.

Onsdag mødte cykelhandleren op på den aftalte adresse, hvor han mødte en 13-årig dreng, der fremviste netop den cykel, der var stjålet fra butikken dagen før. Det fik cykelhandleren til at kontakte politiet.

- Vi har haft fat i den 13-årige dreng og har holdt ham ansvarlig for tyveriet. Han kan ikke straffes, da han er under den kriminelle lavalder, men nu er han kendt i vores system, siger Søren Ribens fra Thisted Politi.