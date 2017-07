Cykelstjernes bror udsat for frækt cykeltyveri i Thy

THY: Det er ikke kun den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang, der er glad for sin cykel. Det er cykelstjernens bror, Mikael, også.

Desværre har Mikael Fuglsang mistet cyklen. Det er sket ved et frækt cykeltyveri i Thy fredag, skriver han på Facebook.

- Min Trek superfly 100 al pro er blevet stjålet fra låst cykelholder bag på bilen under et kort visit i dag, skriver Mikael Fuglsang i et opslag, som er blevet delt knap 300 gange.

Ifølge Mikael Fuglsang er cyklen blevet stjålet mellem klokken 15.30 og 15.50 fredag i Nr. Vorupør, og på Facebook opfordrer han alle i nabolaget til at holde øje med cyklen.

Ifølge BT er det ikke en helt billig cykel, som Fuglsang-broren har mistet. Den koster omkring 20.000 kroner i indkøb.

Cyklen er en mountainbike, og det var netop også på mountainbike, at Jakob Fuglsang begyndte sin karriere, inden han skiftede til landevejsløb.