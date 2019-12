Cyklist ramt af skovl fra minigraver

THISTED:En 70-årig kvinde, der tirsdag formiddag klokken 11.15 kom cyklende ad Jernbanegade i Thisted, kom til skade ved et voldsomt uheld.

Det skete, da hun passerede et vejarbejde, hvor der var ved at blive nedlagt fiberkabler under vejen. Den 33-årige fører af minigraveren havde ikke set cyklisten og drejede skovlen ind over cykelstien. Den cyklende kvinde, der er fra Thisted, blev ramt lige i ansigtet af skovlen, og har, ifølge politiet i Thisted, formentligt brækket næsen.

- Det kunne være gået helt galt, konstaterer politikommissær Jørgen Jensen.