Cyklister kører mod en tur på det jævne: Fjerner bump på stien

HANSTHOLM:Det har været en til tider blandet fornøjelse at køre på cykelstien langs Kystvejen mellem Hanstholm og Klitmøller.

Mange steder har vegetationen lavet buler i stiens asfaltbelægning, men nu er der udsigt til, at en sommertur på stien bliver uden bump, siger sektionsleder Kurt Bennedsgaard, park og vej, Thisted Kommune.

3 Foto: Bo Lehm

- Vi har fræset belægningen på stien, jævnet bulerne og lagt ny asfalt, tjære og stenmel, så der igen er en jævn overflade at køre på, tilføjer han.

Problemerne med belægningen på stien skyldes planter, der vokser ind under belægningen og forsøger at skyde op gennem asfalten. Det giver de generende buler i belægningen.

Problemet viste sig første gang kort efter stien blev indviet i 2010 og er siden ad flere omgange søgt løst. Den 9,5 kilometer lange, dobbeltrettede cykelsti kostede 5,2 mio. kroner at anlægge. Heraf betalte Arbejdsmarkedets Feriefond 3,5 mio. , men kommunen og Naturstyrelsen Thy tilsammen gav 600.000 kroner. Nationalpark Thy skød 1,1 mio. kroner i projektet, som var et af flere projekter, der skulle skabe bedre adgang til nationalparken.

Bliver grøn igen

Kommunens vejafdeling har i den eneste tid arbejdet andre steder på Kystvejen.

Rabatterne langs kørebanen er rettet af. Derfor er de lige nu uden bevoksning.

- Men beplantningen kommer igen af sig selv, siger Kurt Bennedsgaard, som lover, at rabatten igen bliver grøn.

Rabatten langs Kystvejen er rettet af, men den bliver grøn igen, når planterne skyder op. Foto: Bo Lehm

Desuden undersøger kommunen lige nu muligheden af at vedligeholde grøfterne på strækningen - blandt andet for at forebygge oversvømmelser af cykelstien.