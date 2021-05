Dårlig dag på kontoret: Thisted blev dukket af Løgstør

Thisted FC

Løgstør IF

0-3

fodbold, Jyllandsserie

THISTED:Thisted FCs hold i Jyllandsserien har i denne sæson vist særdeles gode takter, og i seneste spillerunde blev det til en sejr på hele 8-0 over Gundersted. Søndag fik thyboerne så en påmindelse om, at træerne ikke gror ind i himlen, da det hjemme blev til et nederlag på 0-3 mod Løgstør efter en mangelfuld præstation.

- Spillet var slet ikke godt nok. Vi spillede for langsomt, og vi evnede ikke at få brudt Løgstør op. Som hold var vi heller ikke helt oppe og ringe, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Thisteds modstander fra Løgstør opererede med defensivt udgangspunkt, hvor meget af initiativet var overladt til hjemmeholdet. Thisted havde svært ved at ramme de helt høje nagler trods den megen boldbesiddelse , men alligevel fik de i første halvleg produceret to store chancer. Begge kom efter godt spil på kanten, men begge gange blev der misbrugt på det skammeligste. I det 35. minut kom Løgstør så i front, da de erobrede bolden på midten af banen, og efterfølgende slog en kontra på thyboerne. I første halvleg faldt der ikke yderligere scoringer.

- Hvis vi havde scoret på en af vores store chancer i første halvleg, havde kampen set anderledes ud. Det havde tvunget dem mere frem på banen, siger Thorbjørn Larsen.

I anden halvleg fortsatte Thisteds kvaler. Trods masser af boldbesiddelse og spil mod Løgstørs mål, så kunne de unge Thisted-spillere ikke for alvor sætte sig igennem mod det mere rutinerede Løgstør-mandskab, der rent fysisk sad tungt på kampen. I anden halvleg brugte udeholdet to gange deres fysisk til at erobrere bolden på midten af banen og køre kontra, begge gange med scoringer som resultat. Nedturen blev total, da Chance Mihigo i det 81. minut fik direkte rødt for en oversatset tackling, og dermed er han ikke til rådighed i Thisteds næste kamp.

- Det var et ungdomshold, der tabte mod et seniorhold i dag. Det var ikke godt nok, og vi nød til at se indad og komme tilbage på sporet igen, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (35). 0-2 (65). 0-3 (70).