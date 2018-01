Fortsat hærværk mod bildæk

THISTED: Hos Thisted Politi har man nu fået 18 anmeldelser om bildæk, som er blevet ødelagt med en kniv eller lignende spids genstand.

Bilerne har stået parkeret flere steder i bymidten blandt andet Plantagepladsen, parkeringspladsen ved Fakta på Kastet og i parkeringskælderen under J. P. Jacobsen Centeret.

Hærværket er sket inden for de seneste dage og politikommissær Jørgen Jensen fra politiet i Thisted håber, at der er borgere, som eventuelt har set noget, der kan bruges til at finde gerningsmanden eller -mændene.

Henvendelse kan ske på telefon 114.