Dæksagen: 18-årig har truet vidne

THISTED: Sagen om de godt 40 tilfælde af hærværk mod bildæk i Thisted har nu udviklet sig til en mulig straffesag om trusler mod vidner.

En 18-årig mand, som er sigtet for at skære dæk i stykker, truede og slog en 19-årig medsigtet mand fordi han mente, at den 19-årige havde sladret om ham til politiet.

Der blev den 18-årige anholdt tirsdag eftermiddag og blev i et lukket grundlovsforhør onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage.

Den 18-årige nægtede sig skyldig, men kærede ikke fængslingen.