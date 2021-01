Damphungrende tyve

THY-MORS:Omkring klokken 03.40 torsdag morgen brød to gerningsmænd ind hos Prodamp på Storegade 21 i Thisted. De fik adgang til butikken ved at kaste en brosten gennem en rude, og der blev stjålet en del udstyr. Politiet har har ikke noget ordentligt signalement af de to ubudne gæster. De havde de til gengæld af indbrudstyven, der var på spil på både Gasværksvej 13. januar og igen på Refshammervej 15. januar i Nykøbing.

For de to indbrud har de sigtet en 24-årig mand fra Mors. Der blev blandt stjålet designerting som Kay Bojesen-figurer, ure, Macbook og damesmykker. Nogle af effekterne er fundet igen, men politiet frygter, at flere af tyvekosterne er væk.