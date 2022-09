Danmarks billigste - men ingen ved, hvad der er i kælderen

VESTERVIG:I 2013 blev Vestervig i Thy kåret til "Årets Landsby".

Nu kan byen med de knap 600 sjæle så "prale" af at lægge adresse til Danmarks billigste hus.

Det ligger på Klostergade og har ifølge boligportalen Boliga.dk været på markedet siden januar 2018, hvor det blev udbudt til en pris på 345.000 kr.

1727 dage senere har prisskiltet netop fået et ordentligt hak nedad. 95.000 kroner koster det nu at blive ejer af huset med et boligareal på 140 kvm. fordelt på seks værelser over på to etager - og det blot fem måneder efter den første prisnedsættelse på 60.000 kr, så huset nu er en kvart million kroner billigere end i januar 2018.

Boliga.dk antyder endda, at der kan være flere penge at spare.

- I gennemsnit gives der nemlig 3,5 procent i prisrabat i området, pointerer boligportalen.

Det er Nybolig Thy & Thyholm, som skal forsøge at afsætte huset. Mæglerne slår på, at huset, som kaldes "fotogent og charmerende", har et udnyttet loftsrum samt en "lille kælder, der ikke er besigtiget.

Det er langt fra første gang, at Danmarks billigste hus er placeret i Nordjylland.