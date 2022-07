Danmarks flotteste tyr er fra Nordjylland

NORDJYLLAND: Den fem år gamle Charolais-tyr Nutella fra Thisted blev lørdag formiddag kåret som landets bedste tyr på tværs af de mange kødkvæg på Landsskuet i Herning.

Det oplyser Fjordland i en pressemeddelelse.

Nutella er så lækker en avlstyr, at den faktisk ikke kom med hjem til Thy. Få timer før afgørelsen faldt i Landsskuets Store Ring, kom en køber fra Sønderjylland med et så godt bud på de velplacerede 1438 kilo, at præmietyren i stedet blev kørt med en lastbil mod syd, da Landsskuet sluttede.

Prisen er “en fabrikshemmelighed”, oplyser Svend Kristensen fra Løngaard Charolais, der udstillede tyren sammen med Jan Larsen.

Da Charolais-tyren fra Thisted i juni vandt suverænt titlen som bedste tyr på hjemmebanen Dyrskuet Thy-Mors, var det med den noget mindre Dexter-tyr Julle fra Holmegårdsvejens Dexter i Snedsted lige i hælene. Julle var også med på Landsskuet og nåede igen med i finalen som det absolut bedste Dexter-dyr på landsplan.

Sortbroget overraskelse

Blandt malkekøerne skabte en sortbroget ko fra I/S Lille Djernæs i Tvorup ved Thisted sensation ved at blive kåret Miss Holstein. Det betyder, at den er den bedste sortbrogede malkeko i hele Danmark. Mogens og Erling Futtrup fra Lille Djernæs havde egentlig kun tænkt sig at udstille koen på dyrskuet i Thisted, men da den her vandt titlen som bedste ældre Holstein, blev præmiekoen eftertilmeldt til Landsskuet, hvor den altså til fulde overgik forventningerne.

I finalen om titlen som Danmarks Smukkeste Malkeko på tværs af malkeracerne måtte Thy-koen dog se sig slået af en rødbroget kollega fra Viborg-egnen.