Danmarks hurtigste kvinde i rygcrawl er fra Thy: Men EM bliver uden Karoline Sørensen

THISTED:Midt i skuffelsen over ikke at nå kravtiden til de europæiske mesterskaber i svømning i Budapest 17. - 23. maj kunne Thisted Svømmeklubs Karoline Sørensen glæde sig over, at hun igen beviste, at hun er Danmarks klart hurtigste kvindelige rygcrawler.

Karoline Sørensen har gennem hele sæsonen vist takter, der pegede hen mod en udtagelse til EM og sidste mulighed var Danish Open. Optakten var perfekt. Hun vandt 100 meter rygcrawl i personlig rekord og svømmede en forrygende 100 meter fri, hvor hun forbedrede sin personlige rekord med 7/10 af et sekund. Forventningerne til Karolines 200 meter rygcrawl var derfor store.

Hendes træner Mads Bjørn Hansen fortæller, at Karoline vendte i en tid ved 100 meter, der var hurtigere end normalt.

- For at nå ned på kravtiden, skulle hun hurtigere ud, og Karoline gjorde det helt rigtige, men hun blev tung i armene på de sidste meter, forklarer cheftræneren, der delte skuffelsen over ikke at blive udtaget til EM sammen med sin svømmer.

- Karoline fik igen vist ved Danish Open, at hun er Danmarks hurtigste rygcrawler, og hun har flyttet sit niveau, og det kan vi bruge fremadrettet, fortæller han.

Thisted Svømmeklub havde endvidere Thea Søe Bach med ved stævnet. og hun svømmede crawldistancernes tre lange discipliner, nemlig 400, 800 og 1500 fri. I 1500 satte hun personlig rekord og blev nummer 12. I 800 meter fri var hun knap et sekund fra sin bedste tid og i 400 meter fri var der kun lidt over ét sekund fra Thea Søe Bachs 12. plads og op til 6. pladsen.

Også Thea Søe Bach har rykket sig på sine favoritdistancer, og Mads Bjørn Hansen nævner, at hun på 400 meteren har forbedret sig seks sekunder, 10 sekunder på 800 meteren og 15 sekunder på 1500 meteren.

- Jeg er tilfreds med Karoline og Theas præstationer, og jeg er tilfreds med deres udvikling og træningsindsats, lyder det fra svømmeklubbens cheftræner.