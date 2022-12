Danmarks stærkeste skoleklasse er fra Thy: Og det er måske ikke helt tilfældigt

THISTED: Dansk Styrkeløft Forbund og Dansk Vægtløftnings-Forbund kårer i samarbejde hvert år Danmarks stærkeste 8.-klasse.

I årets konkurrence deltog Thisted-skolen Østres fire 8. klasser i konkurrencen, og da landsresultatet blev gjort op stod 8. D som vinder foran 8. klasser fra Hillerød og Esbjerg på sølv- og bronze pladserne. Det er måske ikke helt tilfældigt, at netop denne klasse vandt. Det er nemlig Thisted Kommunes sportstalentklasse, fremgår det af en pressemeddelelse.

Præstationen blev markeret på årets sidste skoledag, hvor Dansk Styrkeløft Forbunds formand Klaus Brostrøm og konsulent Peter Andersen overraskede 8. D på skolen og uddelte guldmedaljer og pokal til klassen, som det næste år nu kan kalde sig Danmarks stærkeste 8. klasse.

Og næste år er det måske alle Thisted Kommunes 8. klasser der deltager? For Østre Skoles ”Sportstalent klasser”s lærer og træner Rasmus Helligsøe Svendsen arbejder på at skabe en fælles idrætsdag for kommunens 8. klasser, hvor en obligatorisk del af aktiviteterne skal være at gennemføre konkurrencen om at blive Danmarks stærkeste 8. klasse. Om det lykkes er op til overbygningsskolernes lærere og ledere.

Hensigten med konkurrencen er at sætte fokus på en anden måde at bruge sin krop på, end man ser i de traditionelle idrætsgrene.

Konkurrenceformatet kan afvikles over en dobbeltlektion i idræt, hvor lærerne superviserer og registrerer resultaterne. Aktiviteterne er en serie af fem simple øvelser: Vertikal hop, stående længdespring, armhævninger i bom, max antal armstrækninger og airsquat. Øvelser, som de fleste vil kunne udføre uden tidligere kendskab til disse, og ikke, hvad man kan forledes til, at tro styrke- og vægtløftning med vægtstænger.

Pointen med konkurrencen er, at det er hele klassens og ikke den enkelte elevs resultat, som er i fokus. Dette opnås ved, at summen af de 15 bedste resultater for hver enkelt disciplin giver klassens resultat. Måske er der en, som kan lave få armhævninger, men til gengæld mange airsquats og derved alligevel være en vigtig del af, at klassen samlet set opnår en høj total score. Og erfaringer viser, at det faktisk er alle elever i en klasse der bidrager med point i én eller flere discipliner.