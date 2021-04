Dansetalent bliver Årets Talent i Thy 2020

THISTED:Danseskoene er skruet særlig godt på den 15-årige Kristian Lauridsen fra Thisted - så godt, at han netop er kåret som Årets Talent i Thy 2020

I weekenden blev han overrasket af surferen Casper Steinfath, der som værdiambassadør for it-virksomheden NetIP, uddelte prisen til en overrasket ung danser midt i sin fødselsdagsbrunch.

- Det er helt fantastisk. Det havde jeg slet ikke regnet med. Det har virkelig været fedt at se alle dem, der har stemt på mig – også alle dem, jeg ikke kender, siger en glad Kristian Lauridsen, der har danset siden han var tre år gammel.

Vinderen er fundet via afstemning på de sociale medier og en dommerkomité med Casper Steinfath i spidsen.

Dommerne valgte at pege på danseren fra Thisted, fordi han er et åbenlyst stort talent i en meget konkurrencepræget sport, og fordi han går nye veje i kampen om at nå sit mål om at blive verdensmester.

Han valgte eksempelvis at flytte til Herning, da coronaen lukkede Nordjylland, så han kunne træne uden forstyrrelser med sin dansepartner.

- Jeg er imponeret over Kristian. Han er meget mere professionel, end jeg var, da jeg var i hans alder. Han er et energisk talent, som kommer rigtig, rigtig langt. Jeg vil i hvert fald interessere mig lidt mere for dans fremover, siger Casper Steinfath.

Næste mål for Kristian Lauridsen er at veksle sit jysk/fynske mesterskaber for seniorer med et dansk mesterskab.

Men først skal kåringen som Årets Talent i Thy 2020 fordøjes, og fejres med familie og venner. Ventetiden har været lidt lang siden overraskelsen lørdag formiddag og til offentliggørelsen mandag morgen, lyder det fra hjemmet i Thisted.

De to andre nominerede til prisen var surferen Caroline Küntzel og Julie Brodersen, der dyrker agility med hunden Felix.

Med prisen følger 5000 kroner.