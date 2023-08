- Jeg var den første bag rattet af den blå Taunus

THISTED:- Min far havde slet ikke kørekort. Han købte bilen, for at jeg skulle køre i den. Så jeg var den første til at sidde bag rattet i den nye Ford Taunus, og det var også mig, der havde bestemt, at det skulle være den model!

Det siger Kirsten Pedersen, datter af afdøde Lars Jensen, som i 1963 blev ejer af en dueblå Ford Taunus 17M Super, leveret af Ford i Thisted. Unge Simon Graugaard fra Holstebro har gennem Nordjyskes omtale og sit eget Facebook-opslag fået kontakt til Lars Jensens to børn, som kan fortælle ham historien om den veteranbil, han købte sidste år og nu sætter en ære i at vedligeholde.

Simon Graugaard med sin Ford Taunus 17M Super på Kirkepladsen i Holstebro. Privat foto

Kirsten Pedersen bor i et parcelhus i Thisted sammen med sin mand. Hun er 78 år, og købet af Taunus'en hang nøje sammen med, at hun bestod køreprøven for 60 år siden.

- Jeg fyldte 18 år den 24. april 1963. Den 22. marts havde far købt bilen, som blev leveret en uge før min fødselsdag. Jeg fik lov at bestemme, at det skulle være den model, og den valgte jeg, fordi min kørelærer havde en Taunus 17M. Jeg ville så gerne have, at vi fik en magen til, for den kunne jeg lide at køre i. "Så er det det, vi gør", sagde min far, fortæller Kirsten Pedersen.

Hvis hendes jævnaldrende overhovedet havde biler at køre i, var det små modeller som VW-boblen, Fiat 500 eller Goggomobil.

- Ja, Taunus'en var en en flot og dyr model. Jeg følte mig pavestolt, når jeg kom trillende til håndbold i den, siger Kirsten med et smil.

Kirsten Pedersen kan huske, at der blev taget et billede med familien stående omkring den nyindkøbte Taunus, men hun har ikke kunnet finde det i albummerne. Foto: Martél Andersen

Hendes barndomshjem var en gård på Aalborgvej, det nuværende Østerbakken, Den blev solgt og revet ned for at give plads til fabriksbyggeri, hvorefter familien købte grund og byggede hus på Kronborgvej.

- Og her var der også tænkt på Taunus'en, som fik en opvarmet garage at stå i. Jeg kørte i den, indtil jeg blev gift og flyttede hjemmefra, og vi selv fik bil. Herefter var det min mor, Karen Marie Jensen, som var meget yngre end min far, der kørte i den. Hun havde forinden taget kørekort og kørte, indtil hun fyldte 70 i 1990. Hun passede på bilen, som var den et lille barn, siger Kirsten Pedersen.

- Her er gården på det nuværende Østerbakken, hvor vi boede, inden vi byggede hus på Kronborgvej, fortæller Kirsten Pedersen. Foto: Martél Andersen

Forældrene er for længst gået bort, og det forkromede barn i garagen kom også til at føle sig forældreløst i lange perioder herefter. En tid stod bilen uden nummerplader på Kirsten Pedersen og hendes families daværende hobbylandbrug i Sennels. Den blev solgt for en slik til firmaet EJ Biler i Thisted, som handlede den videre i 2003 til en mand fra Nørager i Himmerland. Han udførte omfattende pladearbejde på bilen, hvis bund var godt og grundigt tæret op.

Senere havnede det lyseblå lyn i Viborg, inden bilen kortvarigt var ejet af den unge mand ved Dronninglund, som Simon Graugaard sidste år købte den af for 32.000 kroner.

- Det var mere end de cirka 21.000 kr., som Lars Jensen betalte i 1963 for bilen som ny, men jeg synes, det var en rimelig pris, jeg gav, for jeg er meget glad for bilen, siger Simon Graugaard.

Han er også meget glad for at have talt med Kirsten Pedersen lillebror, Svend Aage Jensen, som har bidraget til at sammenstykke Taunus'ens historie for ham. Desværre røg en mappe med dokumenter om bilen ud under en flytning for nogle år siden, men heldigvis har de to aldrende søskende en skarp hukommelse.

Og så har de et stort ønske om at få lov at gense deres ungdoms familiebil.

- Jeg kører til Thisted en dag, for jeg vil meget gerne møde dem. Men vi skal ind i en stabil periode med tørvejr, for bilens gummelister er møre og utætte. Sådan er det at have en 60 år gammel Ford Taunus 17M Super, siger Simon Graugaard.