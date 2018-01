Det dufter af gær og humle

VESTER VANDET: - Det kan være, at vi skal lave et naboregister, når jeg også kommer i gang med at brygge!

Omkring 30 liter hjemmebrygget øl var i fuld gang med at koge allerede fra den tidlige morgenstund, og det var en oplagt mulighed for Jesper Jensen, Thisted, til at kigge sin nabo og hjemmebrygger Per Kirk nøje over skuldrene.

- Ja, vi kan starte en ølbattle, foreslog Per Kirk med et grin, idet han stak et termometer ned i det store bryganlæg.

I en lille kinabog har han skrevet samtlige opskrifter ned, og lørdag var det en belgisk lys øl, der skulle produceres.

Jesper Jensen var en af de nysgerrige ølentusiaster, der er mødt op til den årlige Håndbrygdag ved Vester Vandet Sognegaard. Passionen for øl deler han med naboen Per Kirk, og han håber på, at han næste år kan stå ved siden af med sit eget hjemmebryg.

- Jeg har ikke selv prøvet at brygge endnu. Men jeg har det hele klar. Jeg er mødt op i dag, så jeg kan lære det grundlæggende, inden jeg går i gang, siger Jesper Jensen og tilføjer:

- Næste år står jeg her som brygger. Det garanterer jeg!

Otte mere eller mindre rutinerede hjemmebryggere stod hver især ved deres bryganlæg, og øllet blev nøje studeret af omkring et halvt hundrede interesserede.

Det er sjette gang, Danske Ølentusiaster står bag den årlige håndbrygdag, der samler hjemmebryggere fra hele Jylland.

- Det er en rigtig hyggedag, hvor vi sparer meget med hinanden. Vi snakker rigtig meget om øl og giver hinanden gode tips og tricks. Og så er der ikke ret mange, der kan køre væk her fra bagefter, griner Jens Munk, formand for Danske Ølentusiaster Thisted.