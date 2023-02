De fik for stærk strøm i huset: Men kun erstatning for en lille del af skaderne

Ved en fejl sendte Thy-Mors Energi i juni sidste år for stærk strøm ind til Hans Jørgen og Susanne Pedersen. Det ødelagde elektriske apparater for over 42.000 kr. hos pensionistægteparret. Cirka halvdelen er en inverter, som kræves for at drive parrets solcelleanlæg. Men alt i alt har de kun fået erstatning for knap 10.000 kr. Foto: Bo Lehm