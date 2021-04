De gode takter fortsætter: Thisted FC vinder målrigt opgør

THISTED:Det har været en godkendt start på sæsonen for Thisted FC med fire point i to kampe, efter holdet i sidste sæson rykkede op i Jyllandsserien. Fredag aften fortsatte de gode takter, da thyboerne hjemme slog Hobro IK med 5-2.

- Vi har nogle småting, vi skal have kigget på, men vi scorer fem mål og har flere skud på stolpen, så det må siges at være godkendt, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Fra kampens start fik Thisted FC lagt et hårdt pres på Hobro IK, hvor de spillede sig frem til flere gode chancer. Efter 21 minutter blev der lagt et indlæg ind i feltet, og her kunne Noah Iversen heade hjemmeholdet foran 1-0.

Dog kunne Thisted FC ikke holde presset efter scoringen, og Hobro IK kom bedre med i kampen.

- I pausen snakkede vi om, at vi gerne ville spille hurtigere, fordi vi havde for mange touch på bolden, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC kom bedre ud til anden halvleg, og efter 53 minutter scorede de igen. Her var der flere skud på mål, som blev pareret, og til sidst endte bolden hos Noah Iversen, som headede bolden i mål.

Men efter 60 minutter var Thisted FC ikke opmærksomme, og gæsterne fra Hobro kunne reducere på en kontra.

- Jeg synes, vi viste god moral efter deres scoring, og der gik ikke lang tid, før vi kom foran 3-1, siger Thorbjørn Larsen.

Den scoring tilfaldt Jonas Kjær Christensen, efter et indlæg. Det skulle også blive både 4-1 og 5-1 til Thisted FC. Først var det Magnus L Andersen, som scorede efter et indlæg, og fire minutter senere headede Frederik Olsen et hjørnespark i kassen.

Dog lykkedes det Hobro IK at reducere på et straffespark i kampens døende minutter.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

Hobro IK

Resultat: 5-2

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Noah Iversen (21), 2-0 Noah Iversen (53), 21 (60), 3-1 Jonas Kjær Christensen (67), 4-1 Magnus L Andersen (74), 5-1 Frederik Olsen (78) og 5-2 (90)