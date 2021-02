De nordvestjyske kærlighedskrigere: Kamp om pigerne og date hos den lokale købmand

THY-MORS:Den nordvestjyske dialekt har siden begyndelsen af januar fløjet ud af skærmen i bedste sendetid, når fire ungkarle jagter den eneste ene i datingprogrammet ”Kærlighed hvor kragerne vender”, der bliver vist onsdag aften på TV 2.

Fire aftener har man indtil videre på tv kunnet opleve 25-årige Jonas Larsen fra Vester Vandet, 27-årige Christian Svaneborg fra Vils, 34-årige Mathias Hangaard fra Nors og 37-årige Peder Damborg fra Lomborg og deres forsøg på at finde en kvinde at dele livet med.

Hele seancen begyndte, da 22 piger fra rundt om i landet med store rullekufferter troppede op på Hotel Thinggaard i Hurup, og som Christian konstaterede:

- Det er en masse piger, der skal imponeres. Der bliver pres på.

Pres på blev der da også, da der skulle speeddates, og det var ganske forståeligt, at både drengene og pigerne måtte styrke sig med øl og vin på de kun to minutter lange dates, mens kameraet filmede de akavede øjeblikke, det er, når man møder sin date første gang.

Det var på én gang både tåkrummende at overvære drengene famle efter spørgsmål, men samtidig virker de fire ungkarle som helt igennem gode og søde fyre, så man fik lyst til at række hånden ind i skærmen, give dem et klap på skulderen og sige ”Du gør det godt, slap af”.

Efter alle speeddatesne skulle fyrene vælge, hvilke fire piger de ville ringe til og invitere med videre på date i deres hjembyer. Christian og Jonas havde fra start begge et godt øje til ”pigen i den gule trøje”, Iben fra Hjørring, men på bedste gentleman-manér lod Jonas hende gå til Christian, og heldigvis sagde Iben også ja til en date med Christian.

NORDJYSKE mødte Christian Svaneborg (tv) og Mathias Hangaard inden optagelserne, og de var begge meget spændte. Arkivfoto: Martin Damgård

Vild med Sussi

Anderledes stod det dog til med Sussi, som både Mathias og Peder havde haft i hovedet, siden de så den lyshårede pige. Ingen af dem var villige til at opgive hende, og derfor fik hun et opkald fra begge fyre. Der blev lagt op til et godt trekantsdrama, da Sussi sagde ja til en date med både Mathias og Peder, så fyrene må have gang i deres a-game for at vinde hende.

Kamp blev der også mellem Mathias og Christian, der begge inviterede Cathrine med videre på date. Hun havde dog ikke de højeste tanker om Mathias, efter han til deres speeddate kom til at kalde hende for Christina, og det blev derfor en ja tak til Christian og et nej tak til Mathias.

I aftenens afsnit følger man Mathias fra Nors, når han tager sine fire udvalgte piger med på date. Han skal især gøre indtryk på Sussi (til venstre for Mathias), som Peder også kæmper om. Foto: Anders Brohus/TV 2

Selvom det er svært at bebrejde Mathias for hans lille navne-svipser i en situation med alle de nye piger, var det alligevel forfriskende med en mand, der tog nederlaget til sig og blot konstaterede, at der jokkede han nok lidt i spinaten.

I sidste uge kunne seerne følge Peder og de fire piger på dates i Lomborg, og Peder undgik selv at vælge, hvilken pige der skulle sorteres fra, da Helle valgte at trække sig selv.

Det er i Vils, det sker

Christians fire piger var på date i Vils, hvor de blev vist rundt til Sydmors Skole og Børnehus og ældrecentret, og det var nok mere for at vise, at byen har gode faciliteter til alle livets stadier, end det var et forsøg på romantik.

Charmeoffensiven fortsatte hos købmanden i Vils, hvor købmand Leo Dybdal forsøgte at sælge byen med sloganet: ”Det er i Vils, det sker. Det siger flere og flere”.

Om det gjorde udslaget, eller om det var Christians egen charme, der gjorde det, vides ikke med sikkerhed, men efter daten stod Christian i en situation, hvor alle pigerne ønskede endnu en date med den 27-årige, som endte med at sige farvel til Cathrine.

I aften er programmet nået halvvejs, og her er det Jonas og Mathias’ tur til at vise deres udvalgte piger rundt i lokalsamfundet på date. Hvis man ikke kan vente med at se, hvordan det går, kan afsnittet streames på TV 2 Play.