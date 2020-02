De reddede Berits liv: I opløbet til hjerteredder-pris

HANSTHOLM/KØBENHAVN:Et exceptionelt samarbejde, og en genoplivningsindsats, der var lige efter bogen.

Med blandt andet denne begrundelse blev seks medlemmer af helårsbadeklubben ”Delfinerne” fredag eftermiddag nomineret som et af tre hold førstehjælpere, der er med i opløbet til Hjerteforeningen pris ”Årets Hjertereddere2020”.

Som omtalt i NORDJYSKE torsdag var de seks kvinder hurtige til at give førstehjælp til et syvende medlem af klubben, Berit Skaalum Konge, da hun 6. oktober sidste år faldt om under badning lidt øst for havnen i Hanstholm.

De fik båret Berit ind på land, og samtidig med at der blev ringet 1-1-2, gik nogle af de seks kvinder i gang med at give hjertemassage, mens andre hentede en hjertestarter.

Det endte godt: Berit fik indopereret en ICD-pacemaker, og blev udskrevet igen efter 10 dage.

Fredag var hun og en af hendes redningskvinder, Ella Aastrup, i København for at deltage i et arrangement , som Hjerteforeningen stod for sammen med Østifterne. Det samme var Berit Skaalum Konge og Jette Steffensen. Sidstnævnte, der også er medlem af Delfinerne, har indstillet de seks til hjerteredder-prisen.

I spidsen for arrangementet stod journalist og ambassadør for Hjerteforeningen, Rushy Rashid.

De øvrige ”delfiner”, der er nomineret til prisen, er Margit Rasmussen, Heidi Munk Larsen, Åse Søgaard, Grethe Krogsgaard Mortensen og Charlotte Boje Andersen.

Vinderen af prisen findes lørdag 21. marts.