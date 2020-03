De sang i vilden sky

THISTED:”Shower who you love with love, show them how you feel.”

James Taylor’s ord fik power fra de mange rene struber oppe på scenen i Thisted Musikteater. Rytmisk Kor fra Thisted anført af Lise Holm afsluttede sit korte sæt. Men kun for at gøre plads til dobbelt så mange sangere. Syngøre Koret fra Glyngøre fik sig puffet på plads, og de to kor, som tidligere har optrådt sammen, gav to numre.

12 minikoncerter

Sådan var stemningen og set up’et til Sang Maraton lørdag. En hel dag med 12 minikoncerter med forskellige kor afbrudt af fællessange. Thy Sangskole og Korledernetværket Thy-Mors har gjort dette særlige stævne til en tilbagevendende begivenhed. Den er gratis for publikum, blot man synger med på fællesnumrene, og en fyldt sal havde takket ja til tilbuddet.

Nede midt i den sad lydmanden og styrede det, der kom ud. Den tidligere leder af Nordvestjysk Pigekor i Thisted, Allan Ekström har nu en biindtægt fra et firma, der laver lyd til kor.

- Man skal tænke på, at det skal lyde naturligt og løfte koret. De må ikke lyde forstærket. Mange får det til at lyde som om, der ligger et stykke filt hen over højttaleren. Det skal lyde som om, det ikke er forstærket, sagde Allan Ekström, AE Digital Promotion.

Ni unge piger varmede op

Inde i et tilstødende lokale lød der kønne toner fra ni unge piger. Det var Nordvestjysk Pigekors Korskole, der var i gang med at varme stemmer op, før de skulle på scenen. Det skete under ledelse af Kristina Brogaard, der leder Thy Sangskole og er den primære drivkraft bag Sang Maraton.

- Nu skal I ind at spise, og bagefter tager vi tørklæderne på, sagde hun til pigerne, der går i 4.-6. klasse. De hvide bluser, sorte bukser og de røde halsklude er det unge kors uniform.

- Der er så dejlig en stemning. Vi startede med Sparekassen Thys morgensang, og Niels Jørgen Pedersen fra byrådet holdt åbningstale. Alle korene har på forhånd sendt deres repertoireforslag til mig, og jeg har afstemt det, så vi undgår gengangere, sagde Kristina Brogaard.