De stjæler og smadrer, men gør det hver for sig

THY-MORS:- Vi har fem tilfælde af indbrud, tyveri og hærværk i Thy og på Mors, som er anmeldt inden for det sidste døgn. Men kriminaliteten er begået over et stort tidsspænd, og der er ingen forbindelse mellem episoderne.

Det siger politikommissær Søren Ribens, Lokalpolitiet i Thisted. Han beretter fra politiets døgnrapport:

Mellem mandag og onsdag var på indbrud i en villa på Thyrasvej i Hurup. Ved at knuse en rude i en terrassedør er en eller flere gerningsmænd kommet ind og har gennemrodet hele huset. En sort herrecykel mærket Specialized Tarmark er forsvundet. Den har værdi af 30.000 kr. Desuden er der stjålet en bærbar Lenovo og en stationær Corsair computer.

Bofællesskabet Paletten på Kirkebyvej i Nors har også haft uønsket besøg. Det er sket mellem sidste torsdag og onsdag i denne uge. Gerningsmanden har formået at omgå et låsesystem, der kræver adgangskort for at komme ind. Det har været en Poul Henningsen-fan, idet udbyttet var to PH loftslamper og en bordlampe til samlet værdi af 30.000 kr.

I Sydmors Fritidscenter og Pizzeria på Smedebjergevej i Vils var der indbrud gennem en dør til cafeteriet. Gerningsmanden er gået rundt i lokalerne, men det ser ikke umiddelbart ud til, at noget er stjålet.

Også et fritidshus på Kærgårdsvej i Nørhå har haft indbrud. Det er sket inden for et langt tidsrum fra 12. maj til onsdag formiddag. Der er smadret flere ruder og en glasdør, som tyven forsvandt ud af. Med sig havde vedkommende en græstrimmer, en støvsuger samt noget værktøj, der dog blev droppet igen uden for huset.

I Morsø Sejlklub & Marina i Nykøbing er der fra en båd på bådebro B stjålet en letvægts Honda 2,3 hestes påhængsmotor. Det er sket fra 29. maj til i lørdags. Motorens værdi er opgjort til 6.200 kr.