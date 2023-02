De unge kræfter viste vejen i forløsende Nordthy-sejr

SENNELS:Starten på 2023 har været hård for Nordthy i 2. division. En kombination af skader hos flere nøglespillere samt et hårdt kampprogr

Kampfakta Håndbold, 2. Division Nordthy IF Skive FH 2 Resultat: 37-30 Pause: 20-16 Mål for Nordthy IF: Jens Djernes 9, Simon Skadhauge 6, Dres Johansen 5, Mathias Larsen 5, Emil Skadhauge 4, Frederik Holm Madsen 3, Morten Jensen 3, Claus Dalgaard 1 og Nicolaj Svoldgaard 1. Mål for Mors-Thy 2: Kristoffer Vestergaard 8, Malthe Bull 6, Frederik Adamsen 3, Thomas Petersen 3, Morten Libak 2, Mikkel Zimmer 1 og Rasmus Knudsen 1 VIS MERE

am med kampe mod flere af topholdende har resulteret i blot en sejr i thyboernes seks kampe i 2023. Lørdag fik Nordthy så en forløsende sejr, da thyboerne på hjemmebane vandt med 37-30 over Skive. Sejren kom i land efter en kamp, hvor særligt de unge kræfter hos Nordthy gik forrest.

- Det var vigtigt for os at vise, at vi ikke har mistet vores evne til at spille håndbold, selvom vi har haft en dårlig periode. Det fik vi virkelig vist i dag. Flere af vores unge spillere bar os virkelig frem, og særligt Jens Djernes spillede virkelig en super kamp med mange mål og assists, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Nordthy kom godt fra start i kampen, og særligt i offensiven viste hjemmeholdet godt spil. I defensiven havde thyboerne dog lidt vanskeligere ved at få sat en prop i, og derfor fulgtes de to hold ad i det meste af kampens første halvleg. Mod slutningen af første halvleg fik unge Emil Handest så chancen i Nordthy-buret, og sammen med et forbedret forsvar fik han godt fat. I slutningen af første halvleg trak Nordthy en smule fra skibonitterne, så til halvleg var hjemmeholdet foran med 20-16.

I anden halvleg hævede Nordthy deres niveau yderligere, og som halvlegen skred frem, trak thyboerne yderligere fra Skive. Jens Djernes var en evig trussel mod Skive med konstante udfordringer og skud, og han var en af drivkræfterne bag thyboernes gode anden halvleg. Efter en god anden halvleg, hvor særligt offensiven fungerede godt, vandt Nordthy med 37-30.

- I anden halvleg var vi bare bedre end dem og havde overtaget. De fik måske lidt for mange mål, men skidt med det, for vi fik de to point og et godt selvtillid boost, siger Kasper Boesen, der samtidig glæder sig over præstationerne fra Jens Djernes og Emil Handest.

- Som træner er pointene selvfølgelig det vigtigste, men det var virkelig fedt og se, at de unge tager de ting, som vi arbejder på til træning til sig, siger Kasper Boesen.

Med lørdagens befinder Nordthy sig på rækkens 7. plads med 15 point.